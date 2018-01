Σάλος στο Λονδίνο για τα «όργια» στο γκαλά των ισχυρών

«Είναι κάτι απερίγραπτο, η φασαρία ήταν απίστευτη, υπήρχε μια τεράστια ποσότητα τεστοστερόνης σε εκείνο το δωμάτιο, όλοι βρίσκονταν σε υπερδιέγερση». Δεν βρίσκει τα λόγια για να περιγράψει όλα όσα είδε με τα ίδια της τα μάτια η Μάντισον Μάριατζ, δημοσιογράφος των Financial Times, η οποία την προηγούμενη εβδομάδα κατάφερε, μαζί με συνάδελφό της να εισέλθουν κρυφά σε φιλανθρωπική εκδήλωση της αριστοκρατικής λέσχης κυρίων Presidents Club.

Επρόκειτο για ένα δείπνο, αποκλειστικά για άνδρες, που πραγματοποιήθηκε στο υπερπολυτελές Dorchester Hotel στην καρδιά του Λονδίνου. Η βραδιά, ωστόσο, εξελίχτηκε διαφορετικά, με τουλάχιστον 130 «ψηλές, αδύνατες και όμορφες» κοπέλες, hostesses όπως αποκαλούνται στην αγγλική, να καλούνται να διασκεδάσουν και να ψυχαγωγήσουν τους 360 εκλεκτούς καλεσμένους από τον κόσμο της οικονομίας, των επιχειρήσεων αλλά και της πολιτικής. Έναντι 150 στερλινών έως το τέλος της βραδιάς, συν 25 στερλίνες ακόμα για τα μεταφορικά τους.

Η Μάντισον κατάφερε να εισέλθει στον χώρο προσποιούμενη μία από αυτές τις κοπέλες, έχοντας, μάλιστα, πληροφορηθεί ότι «οι άνδρες θα μπορούσαν να γίνουν ενοχλητικοί». Αλλά αυτά που έζησε, σίγουρα δεν τα περίμενε καθώς «με χούφτωσαν περισσότερες από μία φορές όπως και πολλές άλλες κοπέλες» -αποκάλυψε η ίδια στο BBC– «χέρια κάτω από τη φούστα, στους γοφούς, στους γλουτούς, χέρια γύρω από τη μέση. Μιλούσες με έναν άνδρα και εκείνος ξαφνικά σου άρπαζε το χέρι». Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους προέτρεπαν επίσης τις κοπέλες να τους συνοδεύσουν στα δωμάτιά τους για να δειπνήσουν παρέα.

Η δημοσίευση, την Τρίτη, της λεπτομερούς μαρτυρίας της Μάριατζ στις σελίδες των Financial Times έφερε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση πολλά εκλεκτά μέλη της άρχουσας, οικονομικής και επιχειρηματικής, τάξης της Βρετανίας. «Γνωρίζαμε από τις γυναίκες που είχαν δουλέψει εκεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας ότι αυτά συνέβαιναν, και για αυτό αποφασίσαμε να πάμε να το διαπιστώσουμε με τα μάτια μας», εξήγησε η Μάριατζ. Το γκαλά του Presidents Club διοργανώνεται επί 33 συναπτά έτη ενώ και φέτος, όπως κάθε άλλη φορά, ο οικοδεσπότης της βραδιάς το παρουσίασε ως το «λιγότερο πολιτικά ορθό (the most un – PC ) γεγονός της χρονιάς».

Οπότε η Μάριατζ γνώριζε τι θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά «πολλές από εκείνες τις κοπέλες δεν είχαν ιδέα περί τίνος επρόκειτο. Μία βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, την είχαν ρωτήσει αν ήταν πόρνη». Στην πραγματικότητα μεταξύ των γυναικών στις οποίες επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να εμφανιστούν φορώντας σέξι μαύρα ρούχα και ψηλοτάκουνα και τα κατάλληλα εσώρουχα, συμπεριλαμβάνονταν επίδοξες δικηγόροι, τηλεοπτικοί παραγωγοί, μάνατζερ, «νεαρές φιλόδοξες γυναίκες», φοιτήτριες, ηθοποιοί και χορεύτριες οι οποίες επιλέγουν (ή αναγκάζονται) να εργαστούν ως hostesses για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους.

«Ένας τύπος έδειξε το πέος του, ένας άλλος ζήτησε από μια κοπέλα να βγάλει τα εσώρουχά της και να χορέψει πάνω στο τραπέζι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το 2018 γίνονται ακόμα αυτά τα πράγματα, είναι συγκλονιστικό», αποκάλυψε στην Μάριατζ, μία άλλη από τις κοπέλες. Το αίσθημα, ωστόσο, αγανάκτησης, αν όχι αποτροπιασμού, δεν ήταν κοινό καθώς «πολλές (κοπέλες) περνούσαν καλά, το έβρισκαν διασκεδαστικό: υπάρχει αλκοόλ, έχει γέλιο, συνάπτονται φιλίες, προσφέρονται ακόμα και θέσεις εργασίας». Υπάρχει, ωστόσο, ένα ζήτημα. Σύμφωνα, τουλάχιστον, με την Μάντισον Μάριατζ γιατί «εάν πρόκειται για μια εκδήλωση στην οποία οι γυναίκες παρευρίσκονται οικειοθελώς, γνωρίζοντας πως θα τις αγγίζουν, θα πρέπει να ξεκαθαρίζεται εξαρχής: αλλά αυτό δεν συνέβη και πολλές δεν γνώριζαν τι θα συναντήσουν».

Οι αντιδράσεις στην αποκάλυψη ήταν άμεσες. Χθες (Τετάρτη) το Presidents Club ανακοίνωσε τη διάλυσή του, δύο νοσοκομεία ανακοίνωσαν ότι θα επιστρέψουν τα χρήματα που έλαβαν ως δωρεές, ένας επιχειρηματίας που συνεργαζόταν με το υπουργείο Παιδείας αναγκάστηκε να παραιτηθεί λόγω της συμμετοχής του στο επίμαχο «γκαλά», ο υπουργός Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού, Ναντίμ Ζαχάουι, υποχρεώθηκε να μεταβεί έως την Ντάουνινγκ Στριτ να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις ενώ στο Κοινοβούλιο επικράτησε πανικός. Όσον αφορά την Τερέζα Μέι, περιορίστηκε να δηλώσει πως αισθάνθηκε «uncomfortable» -άβολα- με το γεγονός.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι οι διοργανωτές κατάφεραν τελικά να συγκεντρώσουν περισσότερα από 2 εκατομμύρια λίρες δημοπρατώντας, μεταξύ άλλων, ένα γεύμα με τον βρετανό υπουργό Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον και τσάι μετά με τον Μαρκ Κάρνεϊ, διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, μια βραδιά στο Windmill Club, ένα από τα πιο διάσημα στριπτιζάδικα του Σόχο, για 100 καλεσμένους που θα απολαύσουν -πέρα από ένα ποτήρι σαμπάνια και ένα σάντουιτς με σολομό- την παρουσία 50 εξωτικών χορευτριών καθώς και μια σειρά από συνεδρίες πλαστικής χειρουργικής με την προτροπή «Add spice to your wife»….