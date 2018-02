Τσίπρας στη Σύνοδο Κορυφής: Υπάρχουν όρια στις τουρκικές προκλήσεις – Η ΕΕ μας στηρίζει

Για «απαράδεκτο και εξαιρετικά επικίνδυνο επεισόδιο στο Αιγαίο» και για «τουρκική προκλητικότητα» και «κόκκινες γραμμές» που θα πρέπει να χαράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Τουρκία, έκανε λόγο στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του άτυπου Συμβουλίου Ασφαλείας ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας.

Τόνισε επίσης την ανάγκη να μην συρρικνωθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, προτείνοντας φορολόγηση στον πλούτο και όχι στους Ευρωπαίους φορολογούμενους.

Ξεκινώντας τις δηλώσεις του είπε: «Στο Άτυπο Συμβούλιο Κορυφής συζητήσαμε δύο θέματα: Τη διαδικασία εκλογής του επόμενου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον σχεδιασμό για τον νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, μετά το 2020.

Ανέφερε ότι αυτά τα θέματα έχουν να κάνουν με το τι Ευρώπη θέλουμε, πόσο κοινωνική Ευρώπη θέλουμε.

«Το 2014 είχα την τιμή να συμμετάσχω – εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Αριστεράς – στα εγκαίνια της λεγόμενης διαδικασίας ‘Spitzenkandidaten’, θεσμού ο οποίος δεν δεσμεύει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα κόμματα ορίζουν τον υποψήφιό τους για την Προεδρία της Κομισιόν. Είναι ανάγκη να διασφαλίσουμε τον σεβασμό στη λαϊκή κυριαρχία. Προτείναμε, το ΕΚ να επιλέγει, με βάση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, τους τρεις πρώτους. Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επιλέγει έναν από αυτούς και να ζητά την έγκριση της επιλογής του από το ΕΚ.

Με τον πρόεδρο της Κύπρου κ. Αναστασιάδη, θέσαμε το θέμα των τουρκικών προκλητικών ενεργειών, αλλά και την εν γένει αυξανόμενη παραβατική τουρκική αεροναυτική δραστηριότητα κατά το περασμένο έτος. Να ενημερώσω για το πρόσφατο απαράδεκτο και εξαιρετικά επικίνδυνο επεισόδιο στο Αιγαίο», σημείωσε ο ίδιος και συμπλήρωσε.

«Οι ευρωτουρκικές σχέσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν με παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών. Η Τουρκία οφείλει να σέβεται το διεθνές δίκαιο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις μπορούμε να οικοδομήσουμε οποιαδήποτε θετική ατζέντα ξανά στο μέλλον, στους πολλούς τομείς που μπορούμε να συνεργαστούμε».

Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπε:

«Το δεύτερο κομμάτι είναι για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και αφορά την ισχύ της ίδιας της ΕΕ. Είπαμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή ΕΕ, κοινωνική συνοχή με προϋπολογισμό που συνεχώς συρρικνώνεται. Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι εργαλείο αναδιανομής. Η αποχώρηση της Βρετανίας βεβαίως σημαίνει ότι υπάρχει μείωση των κονδυλίων στον προϋπολογισμό. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε μία σειρά από νέες προκλήσεις που πρέπει να χρηματοδοτήσουμε, όπως ο κοινωνικός πυλώνας δικαιωμάτων, η προσφυγική κρίση, η έρευνα, η ανάπτυξη, η ενιαία ψηφιακή αγορά, η προστασία των εξωτερικών συνόρων, μας οδηγούν στο συμπέρασμα είτε ότι πρέπει να αυξήσουμε το προϋπολογισμό, είτε να υπογράψουμε τη συρρίκνωση του κοινωνικού χαρακτήρα. Εμείς αντιτιθέμεθα σε αυτό. Η κοινωνική πολιτική δεν αποτελεί κόστος. Είναι πλεονέκτημα, καθώς μεταφράζεται σε ανταγωνιστικότητα».

«Η λύση δεν είναι στους φόρους, αλλά να βρούμε νέους πόρους, μέσα από τη φορολόγηση του πλούτου και όχι από τους φορολογούμενους. Τη φορολόγηση των μεγάλων εταιρειών του διαδικτύου, ευρωπαϊκούς φόρους σε δραστηριότητες, χωρίς να φορολογούμε επιπλέον τους Ευρωπαίους πολίτες. Με πολλούς υπήρξαν συγκλίσεις, αλλά η συζήτηση θα συνεχιστεί και είναι κρίσιμη. Θέλω να πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές. Αν δεν κάνουμε βήματα προς τον εκδημοκρατικσμό και τον κοινωνικό χαρακτήρα της Ευρώπης, θα διαψεύσουμε τους πολίτες που ελπίζουν σε μία πιο ελκυστική κατεύθυνση, αποκρούοντας το έντονο ρεύμα του ευρωσκεπτικισμού, που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο Σκοπιανό, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι «δεν είμαστε εμείς που βιαζόμαστε, αλλά εκείνοι που θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ» και πρόσθεσε ότι «η λύση δεν περνά από την Άγκυρα, αλλά από την Αθήνα», σχολιάζοντας την πρόσφατη επίσκεψη της ηγεσίας των Σκοπίων στην Τουρκία.

Meeting with the President of the Republic of Cyprus, Mr. Nicos Anastasiades in Brussels, ahead of tomorrow's Summit. pic.twitter.com/lBsjSP3dPc

— Alexis Tsipras (@tsipras_eu) February 22, 2018