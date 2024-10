Χρόνια πολλά, Νάνα  

Εκτόξευση με «Ξύπνα Αγάπη μου»

Μπορεί το ξεκίνημά της να έχει συνδεθεί –και δικαίως– με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίμη Πλέσσα, αλλά το τραγούδι που την εκτόξευσε στο διεθνές στερέωμα ήταν το «Ξύπνα Αγάπη μου» του Κώστα Γιαννίδη. Αυτό είχε ερμηνεύσει το 1960 στο Φεστιβάλ Μεσογειακού Τραγουδιού στη Βαρκελώνη, όπου κέρδισε το πρώτο βραβείο. Για την ιστορία, μάλιστα, και το δεύτερο βραβείο κέρδισε ένα ελληνικό τραγούδι, το «Θα Κλέψω τα Τριαντάφυλλα» του Μίμη Πλέσσα, το οποίο τραγούδησε ο Αλέκος Πάντας. Και τα δύο ηχογραφήθηκαν αμέσως με ισπανικό στίχο και κυκλοφόρησαν στην Ισπανία, αλλά και στις ισπανόφωνες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η Νάνα Μούσχουρη ηχογράφησε το δικό της κομμάτι επίσης και στις δύο γλώσσες, ενώ το 2002 το συμπεριέλαβε στον ισπανόφωνο δίσκο με τίτλο «Un Βolero pοr Favor», με τίτλο «Despierta Αgapi mou».

Το τραγούδι του 1,5 εκατομμυρίου

Το «Σαν Σφυρίξεις Τρεις Φορές» του Μάνου Χατζιδάκι, ο οποίος το συνέθεσε για το γερμανικό ντοκιμαντέρ «Ελλάς η Χώρα των Ονείρων», απέκτησε τον τίτλο «Weisse Rosen aus Athen» και πούλησε 1.500.000 αντίτυπα μόνο στη Γερμανία. Από εκεί κι έπειτα ξεκίνησαν ολοένα και μεγαλύτεροι σταθμοί: η Μούσχουρη συνεργάστηκε με τον Κουίνσι Τζόουνς και το 1963 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, εκπροσωπώντας εκείνη τη χρονιά στη Γιουροβίζιον το Λουξεμβούργο.

Ολες οι εμφανίσεις στο ελληνικό σινεμά

Στην ταινία «Κάθε Εμπόδιο για Καλό» (1958), του Χρίστου Αποστόλου, αναφέρεται ως Νάνα Μούσκουρη και τραγουδά «Ο Τροχός Γυρίζει» σε μουσική του Λέανδρου Κοκκόρη. Την ίδια χρονιά, στο «Μια Ιταλίδα στην Ελλάδα» (1958) τραγουδά Κώστα Καπνίση. Στη «Μουσίτσα» του 1959, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τραγουδά Τάκη Μωράκη σε στίχους Γιώργου Γιαννακόπουλου. Στο «Η Λίζα το ’Σκασε» του Σωκράτη Καψάσκη ξεχωρίζει η ερμηνεία της στον «Υμηττό» του Μάνου Χατζιδάκι. Το «Θέλω να Γυρίσεις» του ίδιου συνθέτη ερμηνεύει στην ταινία της Μαρίας Πλυτά «Ναυάγια της Ζωής». Τη «Σταχτοπούτα» του Χρίστου Αποστόλου ανοίγουν τραγουδιστικά οι Τρίο Γκρέκο με το ομότιτλο τραγούδι, ενώ την ταινία κλείνει η Μούσχουρη με το «Αν Ημουνα Πριγκίπισσα Εγώ» του Νίκι Γιάκοβλεφ (ενδιάμεσα ακούμε τη Νάντια Κωνσταντοπούλου).

Το 1960 ερμηνεύει τη σύνθεση του Κώστα Καπνίση «Στ’ Ακρογιάλι το Μικρό» στο «Ραντεβού της Κυριακής» και το «Κάπου Υπάρχει η Αγάπη μου» του Χατζιδάκι στο «Ραντεβού στην Κέρκυρα» (με αυτό είχε κερδίσει το α’ βραβείο στο πρώτο φεστιβάλ τραγουδιού στη Θεσσαλονίκη, το 1959). Τέλος, στο «Αγάπη και Θύελλα» (1961), σε σκηνοθεσία Σ. Καψάσκη, ερμηνεύει το «Αγόρι μου Ξενιτεμένο», επίσης του Μάνου Χατζιδάκι. Το 2022, εξάλλου, εμφανίστηκε στην ταινία «I Love Greece» της Nafsika Guerry-Karamaounas παίζοντας τον εαυτό της.

«Γιαρέμ Γιαρέμ» επί 6

Ενα από τα τραγούδια της «Ενδεκάτης Εντολής» (1985) –η συνεργασία της με τον Γιώργο Χατζηνάσιο και τον Νίκο Γκάτσο– που ακούστηκαν περισσότερο είναι το «Γιαρέμ Γιαρέμ». Επρόκειτο για την έκτη εκτέλεσή του. Η πρώτη έγινε από την Αιμιλία Νομικού και χορωδία για τον δίσκο «Αντιθέσεις», ο οποίος κλείνει με μια εκτέλεση μόνο από χορωδία. Στη συνέχεια ηχογραφήθηκε για δίσκο 45 στροφών από τη Δήμητρα Γαλάνη και χορωδία, ενώ στην άλλη πλευρά του μικρού δίσκου ακούγεται η εκτέλεση με τη χορωδία που βρίσκεται και στις «Αντιθέσεις». Την ίδια χρονιά ηχογραφήθηκε και από τη Χριστιάνα και χορωδία, ενώ το 1984 ξανακούστηκε από τους Διονύση Θεοδόση, Αντώνη Ζαφειρόπουλο, Ειρήνη Αγγέλου και Πένυ Ξενάκη στον δίσκο με τη ζωντανή ηχογράφηση από τη συνύπαρξη του Γιώργου Χατζηνάσιου με τον Γιάννη Σπανό στο κέντρο «Michel». Στην εκτέλεση της Νάνας Μούσχουρη βρίσκουμε μια επιπλέον στροφή, την τρίτη, που δεν ακούγεται στις προηγούμενες εκτελέσεις.

Οταν ο Ντίλαν τής έδωσε τραγούδι

To «Every Grain of Sand» (1981) θεωρείται το αριστούργημα στο άλμπουμ του Μπομπ Ντίλαν «Shot of Love», περιέχοντας αναφορές στην ποίηση του Ουίλιαμ Μπλέικ. Ο Μπόνο των U2 το χαρακτήρισε μάλιστα «Ψαλμό του Δαβίδ». Ο ίδιος ο Ντίλαν είχε δώσει μια ηχογράφηση στη Νάνα Μούσχουρη για να το τραγουδήσει, κάτι που έγινε τελικά στο άλμπουμ της «Why Worry?» (1986), καθώς οι δυο τους συνδέονται διαχρονικά με φιλία και αμοιβαία εκτίμηση. Το 2021 η ερμηνεύτρια συγκέντρωσε στο άλμπουμ «Every Grain of Sand» 10 τραγούδια του κορυφαίου τραγουδοποιού που είχε ερμηνεύσει στο παρελθόν.

Είδωλο ο Ελβις

Στο «απολογιστικό» άλμπουμ «Forever Young» (2018), όπου ερμηνεύει κομμάτια άλλων καλλιτεχνών που τη σφράγισαν, το πρώτο είναι το περίφημο «In the Ghetto». Στο σημείωμά της η Μούσχουρη αναφέρει: «Ο Eλβις ήταν το είδωλο της νεότητάς μου. Μέσα από αυτόν ανακάλυψα και αγάπησα το ροκ’ν’ρολ, ενώ σπούδαζα κλασική μουσική στο Ωδείο Αθηνών».

Η Εϊμι και η Γουίτνεϊ

Στο ίδιο CD, το δεύτερο κομμάτι είναι το «Love Ιs a Losing Game» της Εϊμι Γουάινχαουζ και εκεί η Μούσχουρη σημειώνει: «Μαζί με τη Γουίτνεϊ Χιούστον, η Εϊμι Γουάινχαουζ είναι οι ερμηνεύτριες της νεότερης γενιάς που μου έκαναν τη μεγαλύτερη εντύπωση. Η απώλειά τους άφησε βαθύ κενό. Ηταν άξιες κληρονόμοι της Μπίλι Χολιντέι και της Ελα Φιτζέραλντ, μεταφέροντας μεγάλη γκάμα συναισθημάτων, από τη χαρά ως τη μελαγχολία.

Το συρτάκι με τον Τζορτζ Τσακίρις

Από το 1968 έως το 1976 είχε, ως γνωστόν, τη δική της εκπομπή στο BBC4, όπου ερμήνευε ελληνικά και ξένα τραγούδια, ενώ φιλοξενούσε άλλους μουσικούς και ερμηνευτές (ανάμεσά τους τον Μισέλ Λεγκράν, που της είχε δώσει τις «Ομπρέλες του Χερβούργου» για την ομότιτλη ταινία, τον Σαρλ Αζναβούρ, τον Ντέμη Ρούσσο, τη Μαρινέλλα κ.ά.). Σε ένα ειδικό επεισόδιο του 1979 για την καλλιτεχνική διαδρομή της τραγούδησε και χόρεψε το «Συρτάκι» μαζί με τον Τζορτζ Τσακίρις, τον ηθοποιό που είχε κερδίσει Οσκαρ β’ ανδρικού ρόλου για το «West Side Story».

