«WeForWomen – Her name in bold»: Η καμπάνια για την εξάλειψη της έμφυλης ανισότητας στην Τεχνόπολη

Στις 7 Μαρτίου 2021, το WeFor έρχεται διαδικτυακά από το αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» στην Τεχνόπολη.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της οργάνωσης «η καμπάνια “WeForWomen – Her name in bold”, υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και με τη βοήθεια του μεγάλου μας χορηγού Enelgreen Power, γίνεται πραγματικότητα και σηματοδοτεί την έναρξη του διαλόγου στην Αθήνα.

Με κεντρική θεματική τη γυναίκα και την ισότητα των φύλων για το 2021, το WeFor, δίνει το βήμα σε εξέχουσες προσωπικότητες με λαμπρή πορεία και δυναμικό έργο σε ποικίλους κλάδους, ώστε να μιλήσουν για το ρόλο της γυναίκας και τη θέση της τόσο στον τομέα της εργασίας, όσο και στην κοινωνία».

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Introduction | 17:00 – 17:30

Παρουσίαση: Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

Χαιρετισμός: Άννα Διαμαντοπούλου | Κώστας Μπακογιάννης | Κωνσταντίνος Δέδες

1st Session | 17:30 – 18:30 17:30

Ομιλία: Νάντια Γιαννακοπούλου – Politics

17:50 Ομιλία: Έφη Κουτσουρέλη – Business

18:10 Performance: Flux Laboratory Athens

Break | 18:30 – 18:45

2ndSession | 18:45 – 20:00

18:45 Ομιλία: Σοφία Παπαϊωάννου – Journalism

19:05 Ομιλία: Μυρτώ Δεναξά – Science

19:25 Performance: Shift

Break | 20:00 – 20:30

Workshop: I Am Remarkable by Kinitro Workshop: Πώς μπορείς κι εσύ να γίνεις changemaker by Women On Top

3rd Session | 20:30 – 21:30

20:30 Ομιλία: Μαρία Χατζηιωάννου – Special Forces

20:50 Ομιλία: Μαρία Ναυπλιώτου – Arts

21:10 Performance: Παυλίνα Βουλγαράκη

Στις 7 Μαρτίου 2021 συζητάμε για την ισότητα των φύλων, μια συζήτηση που εμφανίζεται πιο επίκαιρη από ποτέ.

Το 2021 είναι η χρονιά της γυναίκας.

