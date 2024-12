Το δακρύβρεχτο μήνυμα της Σάρον Στόουν στον νεότερο εαυτό της

Καθώς το 2024 φθάνει στο τέλος του, το BBC δημοσίευσε τη λίστα BBC 100 Women με τις 100 πιο επιδραστικές γυναίκες της χρονιάς από όλο τον κόσμο, η οποία έχει θέμα την ανθεκτικότητα.

Η λίστα BBC 100 Women προσδιορίζει το τίμημα που έχει επιφέρει αυτή η χρονιά στις γυναίκες, και τιμά εκείνες που -με την ανθεκτικότητά τους- πιέζουν για αλλαγή. Δίνει επίσης έμφαση στην κλιματική αλλαγή αναδεικνύοντας γυναίκες πρωτοπόρους, που εργάζονται για να βοηθήσουν τις κοινότητές τους να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της.

Η Σάρον Στόουν συγκαταλέγεται φέτος ανάμεσα στις 100 πιο επιδραστικές γυναίκες της χρονιάς. H δημοσιογράφος του BBC News Τσι Τσι Ιζουντού μίλησε μαζί της κατά τη διάρκεια του 42ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο στην Ιταλία, μετά τη βράβευση της αμερικανίδας σταρ από το Μουσείο Κινηματογράφου της πόλης με το βραβείο Stella della Mole για τα επιτεύγματά της στον κινηματογράφο.

Οταν την ρωτάει τι θα έλεγε στον νεότερο εαυτό της για την ανθεκτικότητα, η αντίδραση της ηθοποιού εκπλήσσει και τις δύο. Είχαν ήδη μιλήσει για την πολιτική, τη ζωγραφική και το Χόλιγουντ, αλλά ξαφνικά η Στόουν βάζει το χέρι της στα μάτια της, μένει για ώρα σιωπηλή και μετά αρχίζει να κλαίει.

