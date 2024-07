Ο πόλεμος των Μέρντοκ για την εκδοτική γραμμή

Το Succession, η πολύ επιτυχημένη σειρά του HBO που μιλάει για μια οικογένεια δισεκατομμυριούχων της οποίας τα μέλη βρίσκονται σε πόλεμο μεταξύ τους, ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάιο. Σε τέσσερις κύκλους, η σειρά εξιστόρησε τη δηλητηριώδη διαμάχη μιας δυναστείας των ΜΜΕ, καθώς ο ηλικιωμένος πατριάρχης Λόγκαν Ρόι, τον οποίο υποδύεται ο Μπράιαν Κοξ, καλείται να αποφασίσει ποιο από τα παιδιά του θα κληρονομούσε την εταιρεία.

Μέχρι το τελευταίο επεισόδιο οι εντάσεις επιλύθηκαν και το μέλλον απέκτησε μια κάποια σαφή μορφή. Ο δημιουργός του Succession, Τσέσι Αρμστρονγκ, για νομικούς λόγους, υποστήριζε πάντα ότι η φανταστική του οικογένεια άντλησε την έμπνευσή της από πολλές διαφορετικές οικογένειες, όπως των Μάξγουελ, των Ρέντστοουν και των Σουλτσμπέργκερ.

Στην πραγματικότητα, το Succession βασίστηκε σε μια οικογένεια: εκείνη του Ρούπερτ Μέρντοκ.

Αν και η σειρά ολοκληρώθηκε, η πραγματική μάχη για την αυτοκρατορία του Μέρντοκ συνεχίζεται: Μια διαμάχη δεκαετιών για την εξουσία, τα χρήματα και τον ενδοοικογενειακό ανταγωνισμό που θα έκανε, όπως γράφει η Telegraph, «τους Αρχαίους Ελληνες να κοκκινίσουν».

Αυτήν την εβδομάδα αποκαλύφθηκε ότι ο Ρούπερτ Μέρντοκ εμπλέκεται σε μια μυστική δικαστική διαμάχη με τρία από τα παιδιά του για το μέλλον της επιχείρησης. Στα 93 του, φαίνεται ότι ο ηλικιωμένος μεγιστάνας δεν έχει χάσει καθόλου τη διάθεσή του για αντιπαραθέσεις, αλλά ούτε και την ικανότητά του να βάζει τα παιδιά του να τσακώνονται μεταξύ τους.

Σύμφωνα με άρθρο των New York Times, που επικαλείται ιδιωτικά νομικά έγγραφα, ο δισεκατομμυριούχος προσπαθεί να αλλάξει τους όρους μιας -θεωρητικά άρρηκτης- συμφωνίας. Σε περίπτωση θανάτου του Μέρντοκ, αυτή η συμφωνία, που υπεγράφη πριν από σχεδόν 25 χρόνια, θα έδινε ίσο μερίδιο ελέγχου της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας στα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά του: Την 65χρονη Προύντενς, από την πρώτη του σύζυγο, Πατρίσια Μπούκερ, και την 55χρονη Ελίζαμπεθ, τον 52χρονο Λάχλαν και τον 51 ετών Τζέιμς, από τη δεύτερη σύζυγό του, Αννα Τορβ.

Η συμφωνία ήταν μέρος του διαζυγίου του από την Αννα, μετά από 31 χρόνια γάμου. Εκείνη, συμφώνησε να λάβει πολύ λιγότερο από το 50% της περιουσίας που θα μπορούσε κάλλιστα να του ζητήσει. Το καταπίστευμα σχεδιάστηκε ως η απόλυτη διασφάλιση για το μέλλον της αυτοκρατορίας, δομημένο με τρόπο που καμία μεταγενέστερη απόπειρα δεν θα μπορούσε να το αλλάξει.

Τα δύο παιδιά που απέκτησε ο Μέρντοκ με την τρίτη σύζυγό του, Γουέντι Ντενγκ, προστέθηκαν αργότερα σε αυτό ως οικονομικοί δικαιούχοι, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τώρα φαίνεται ότι ο Μέρντοκ αποφάσισε ότι θέλει να αλλάξει το σύμφωνο και πιο συγκεκριμένα να βάλει επικεφαλής τον μεγαλύτερο γιο του, Λάχλαν. Ο μεγιστάνας φέρεται να ξεκίνησε τη διαδικασία στα τέλη του περασμένου έτους, αιφνιδιάζοντας τα άλλα τρία του παιδιά.

Το επιχείρημα του Μέρντοκ είναι ότι για να διατηρηθεί η εμπορική επιτυχία των ΜΜΕ του, ειδικά του Fox News, είναι ζωτικής σημασίας να έχουν ένα αφεντικό που να είναι πολιτικά ευθυγραμμισμένο μαζί τους. Αυτό σημαίνει ότι ο Λάχλαν, το πιο συντηρητικό από τα τέσσερα αδέρφια, ταιριάζει καλύτερα σε αυτόν το ρόλο. Ο Μέρντοκ δεν μπορεί να εμπιστευθεί τα άλλα του παιδιά, που είναι πιο φιλελεύθερα, για να κρατήσουν το Fox News και την News Corp στην κορυφή.

«Πιστεύω ότι είναι λάθος του Ρούπερτ Μέρντοχ, που επιδιώκει να αλλάξει τους όρους με τρόπο που προφανώς θα έθετε σε κίνδυνο τα οικονομικά συμφέροντα των τριών άλλων αδερφών», λέει στην Telegraph η Αλις Εντερς, επικεφαλής στην Enders Analysis, μιας εταιρείας έρευνας για τα ΜΜΕ. «Αυτά τά έγγραφα διέρρευσαν στους The New York Times. Δεν πιστεύω στην ιστορία της μάχης διαδοχής, ότι αυτό που θέλει να κάνει ο Τζέιμς είναι να αναλάβει στην πραγματικότητα το Fox και να το αλλάξει σε CNN. Αλλά, (οι τρεις) έχουν πολύ δίκιο να υπερασπίζονται τα οικονομικά τους συμφέροντα».

«Είναι μια πολύ θλιβερή ιστορία για τους Μέρντοκ», προσθέτει. «Αν δεν είχε συμβεί αυτό, θα είχαν παραμείνει μια ενωμένη οικογένεια».

Ο Μέρντοκ ίσως πετύχει αυτό που θέλει. Το ρεπορτάζ των New York Times αναφέρει ότι ο Επίτροπος Καταπιστευμάτων της Νεβάδα διαπίστωσε ότι ο Μέρντοκ θα μπορούσε να αλλάξει το συγκεκριμένο καταπίστευμα εάν καταφέρει να αποδείξει ότι ενεργεί καλόπιστα και προς αποκλειστικό όφελος των κληρονόμων του. Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί τον Σεπτέμβριο.

Η ιστορία είναι το τελευταίο κεφάλαιο σε ένα οικογενειακό έπος τόσο συναρπαστικό που η μυθοπλασία, ακόμη και στο επίπεδο του Succession, μετά βίας μπορεί να την αποδώσει. Από τότε που ο Ρούπερτ Μέρντοκ άρχισε να κάνει παιδιά -η Προύντενς γεννήθηκε το 1958- ξεκίνησαν οι εικασίες για το μέλλον των επιχειρήσεών του.

Ο Γουόλτερ Μαρς, συγγραφέας του βιβλίου Young Rupert: The Making of the Murdoch Empire (Ο Νεαρός Ρούπερτ: Η Δημιουργία της Αυτοκρατορίας Μέρντοκ), λέει στην Telegraph ότι οι πρόσφατες ενέργειες του Μέρντοκ δεν αποτελούν έκπληξη, δεδομένου του ασφυκτικού ελέγχου που ασκούσε πάντα ο ίδιος στις επιχειρήσεις του.

«Απλώς μετά την κυκλοφορία του βιβλίου μου (τον Οκτώβριο του 2023) ο Ρούπερτ ανακοίνωσε ότι παραιτείται, κάτι που φαινόταν περίεργο», λέει ο Μαρς. «Από τη μια πλευρά, παρέδιδε τη σκυτάλη στον Λάχλαν, αλλά από την άλλη, η ιδέα ότι μετά από 70 χρόνια που ήταν το “βόρειο σέλας” αυτής της εταιρείας που στηρίζεται στις ιδιοτροπίες του και στο ένστικτό του, φαινόταν πολύ καλό για να είναι αληθινό. Σίγουρα, αυτή η τελευταία αποκάλυψη καθιστά σαφές ότι εξακολουθεί να κάνει κινήσεις για να υπαγορεύσει την κατεύθυνση της εταιρείας μετά τη συνταξιοδότηση του, αλλά και πέρα από τον τάφο».

Όπως και στο Succession, σε διαφορετικά στάδια ήταν διαφορετικά παιδιά που φάνηκαν να είναι είναι τα αγαπημένα του. Οταν δημιουργήθηκε το καταπίστευμα, στη δεκαετία του 1990, οι σχέσεις μεταξύ των τεσσάρων παιδιών έμοιαζαν αρμονικές και οι πολιτικές τους απόψεις πιο ευθυγραμμισμένες. Ολοι συμμετείχαν με κάποιο τρόπο στις επιχειρήσεις.

Ενα τέταρτο του αιώνα αργότερα, ο κόσμος και ιδιαίτερα η Αμερική, είναι ένα πιο χαοτικό μέρος πολιτικά, και τα παιδιά του Μέρντοκ έχουν τσακωθεί αρκετές φορές μεταξύ τους, παρά τις προσπάθειες της Ελίζαμπεθ να είναι η ειρηνοποιός της οικογένειας, και να διατηρήσει σε καλές σχέσεις με όλους. Για ένα διάστημα ο Τζέιμς φαινόταν πιθανός κληρονόμος: το 2003 έγινε διευθύνων σύμβουλος της BSkyB. Μέχρι το 2011, διηύθυνε την News International, τη μητρική εταιρεία των Times, αλλά αναγκάστηκε να παραιτηθεί το 2012 λόγω του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Καθώς το Fox News έχει γίνει μια πολύ ισχυρή και πολωτική φωνή στην Αμερική, τόσο ο Τζέιμς όσο και η Ελίζαμπεθ έχουν απομακρυνθεί δημόσια από τη γραμμή του Ρεπουμπλικανικού κόμματος. Η Ελίζαμπεθ πραγματοποίησε έρανο για τον Ομπάμα το 2008, ενώ το 2020, όταν παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της News Corp, ο Τζέιμς επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο τα ΜΜΕ του πατέρα του είχαν αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή.

Από την άλλη πλευρά, ο Λάχλαν έγινε δεκτός ξανά στο οικογενειακό «μαντρί» το 2014, ως μη εκτελεστικός πρόεδρος στην 21st Century Fox and News Corp. Από τότε έγινε όλο και πιο ισχυρός, προετοιμάζοντας το έδαφος για την περσινή απόφαση του πατέρα του να του παραδώσει τα σκήπτρα. Τα ρεπορτάζ υποδεικνύουν ότι οι μηχανορραφίες των τελευταίων δέκα ετών, και ειδικά η επιστροφή του Λάχλαν ως φαινομενικά άσωτου γιου, οδήγησαν σε κατάρρευση των σχέσεων μεταξύ των αδερφών, ειδικά μεταξύ του Λάχλαν και του Τζέιμς.

Τα πολιτικά νερά είναι το ίδιο ταραγμένα με τα οικογενειακά. Η σχέση του Μέρντοκ με τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει περάσει πολλά σκαμπανεβάσματα, ιδιαίτερα μετά τις εκλογές του 2020. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι εφημερίδες, συμπεριλαμβανομένων των Times και της Sun, που ανήκουν στον Μέρντοκ, δεν έχουν πλέον την επιρροή ή την κερδοφορία που είχαν κάποτε. Νωρίτερα φέτος, το κανάλι TalkTV του Μέρντοκ αποσύρθηκε από τον τηλεοπτικό αέρα, αν και παραμένει στο διαδίκτυο.

«Αυτός είναι ένας αγώνας για ηγεμονία στα δεξιά του πολιτικού φάσματος», λέει στην Telegraph ο Ντες Φρίντμαν, καθηγητής ΜΜΕ και Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Goldsmiths. «Υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Οι Μέρντοκ προσπαθούν να βρουν τη θέση τους στο νέο σκηνικό. Είμαι σίγουρος ότι ο Μέρντοκ προσπαθεί να στηρίξει τα πιστεύω του. Είναι απλώς ασυνήθιστο να βλέπεις μια ολόκληρη οικογένεια να μετατρέπεται σε παράπλευρη απώλεια. Είναι ένας αγώνας με τον χρόνο. Ο Μέρντοκ βλέπει την κάποτε πανίσχυρη αυτοκρατορία του να γίνεται πιο αδύναμη. Νομίζω ότι βλέπει τον Λάχλαν ως τον καλύτερο τρόπο προστασίας της από (τα άλλα τρία) παιδιά που δεν είναι αρκετά αξιόπιστα φερέφωνα της πολιτικής του Ρούπερτ».

Οποιος καταλήξει να διευθύνει την επιχείρηση θα έχει μια αυτοκρατορία μικρότερη από ό,τι ήταν στο απόγειό της. Το 2019, ο Μέρντοκ ολοκλήρωσε την πώλησή της 21st Century Fox στη Disney για 71 δισεκατομμύρια δολάρια, μια συμφωνία που άφησε κάθε παιδί του με 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ενώ ο διορισμός του Λάχλαν διασφάλισε τις πολιτικές τάσεις της εταιρείας κατά τη διάρκεια της ζωής του Ρούπερτ Μέρντοκ, το καταπίστευμα σημαίνει ότι ο μεγιστάνας δεν μπορεί να είναι σίγουρος τι θα συμβεί μετά τον θάνατό του. Για τον Μαρς, η αγωνία του Μέρντοκ για απόλυτο και διαρκή έλεγχο μπορεί να σχετίζεται με τις συνθήκες γύρω από τον θάνατο του πατέρα του. Ο Κιθ Μέρντοκ, ένας Αυστραλός ιδιοκτήτης ΜΜΕ, του οποίου οι τίτλοι ήταν η αφετηρία της τεράστιας αυτοκρατορίας του Ρούπερτ, πέθανε από καρκίνο το 1952.

«Ο πατέρας του είχε περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του προσπαθώντας να εκπαιδεύσει τον γιο του για να κληρονομήσει μερικές εφημερίδες, αλλά πέθανε εντελώς ξαφνικά πριν ολοκληρώσει τη διαδικασία», λέει. «Ο Ρούπερτ ρίχτηκε σε αυτόν τον αγώνα εξουσίας όπου όλοι οι πρώην σύμμαχοι και αντίπαλοι του πατέρα του προσπαθούσαν να πάρουν αυτό που ο Ρούπερτ θεωρούσε ως κληρονομιά του. Αυτό τον έκανε τρομερά δύσπιστο τα επόμενα 70 χρόνια. Είναι λογικό ότι θέλει να αφήσει πίσω του τις επιχειρήσεις του με τρόπο που ο Λάχλαν να μην αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα εξουσίας. Οταν δημιουργήθηκε το καταπίστευμα, τη δεκαετία του ’90, με τις τέσσερις ψήφους ίσες μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων παιδιών, ποιος θα μπορούσε να προβλέψει ότι θα υπήρχαν στο μέλλον τόσο θεαματικές διαφορές μεταξύ των αδερφών;».

Δεν είναι μόνο στις επιχειρηματικές του συναλλαγές που ο Μέρντοκ παραμένει εντυπωσιακά ενεργός. Τον περασμένο μήνα παντρεύτηκε για πέμπτη φορά, με την 67χρονη Ελενα Ζούκοβα, συνταξιούχο ρωσίδα βιολόγο, πρώην πεθερά του Ρόμαν Αμπράμοβιτς και νυν πεθερά του Σταύρου Νιάρχου τζούνιορ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο γάμο, που έγινε στην Καλιφόρνια, εμφανίστηκε μόνο ο Λάχλαν.

Συχνά η πραγματική ζωή ξεπερνάει την τηλεοπτική φαντασία.

