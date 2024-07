Ο επικός μήνας του μέλιτος της Κάμαλα Χάρις

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ένας εξαιρετικά σίγουρος για τη νίκη του, Ντόναλντ Τραμπ, βρισκόταν στο επίκεντρο του πολιτικού σύμπαντος, απολαμβάνοντας την ενθουσιώδη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι υποστηρικτές του στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, μετά την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του.

Αυτή την εβδομάδα, το σκηνικό έχει αλλάξει άρδην: είναι οι Δημοκρατικοί αυτοί που πανηγυρίζουν, καθώς βλέπουν το κόμμα τους να αναζωογονείται μετά την απόσυρση του Τζο Μπάιντεν από την προεκλογική μάχη και την, εκτός μεγάλου απροόπτου, υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις, σημείωσε το Axios.

Η αμερικανίδα αντιπρόεδρος συγκέντρωσε ρεκόρ δωρεών τις πρώτες δύο ημέρες της εκστρατείας της, είδε τα ποσοστά της να αυξάνονται και να πλησιάζει σε απόσταση βολής τον Τραμπ, και μία μεγάλη κινητοποίηση υπέρ της τόσο στη βάση του κόμματος, όσο και από μη εγγεγραμένους ψηφοφόρους.

Πρόκειται για ένα μήνα του μέλιτος επικών διαστάσεων τον οποίο η προεκλογική ομάδα Τραμπ στοιχηματίζει ότι θα διακόψει πολύ σύντομα, τόνισε ο Ζάκαρι Μπάσου του Axios.

Μια δημοσκόπηση των New York Times/Siena College που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, έδειξε ότι η Χάρις υπολείπεται του Τραμπ κατά μόλις μία μονάδα μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων σε εθνικό επίπεδο, καλύπτοντας τη διαφορά των έξι μονάδων που κατέγραψε ο Τραμπ έναντι του Τζο Μπάιντεν στις αρχές Ιουλίου.

Ο δημοσκόπος του Τραμπ, Τόνι Φαμπρίτσιο, προέβλεψε σε σημείωμά του αυτή την εβδομάδα: «Σε λίγο καιρό, ο μήνας του μέλιτος της Χάρις θα τελειώσει και οι ψηφοφόροι θα επικεντρωθούν εκ νέου στον ρόλο της ως συνεργάτρια και αντιπρόεδρο του Μπάιντεν».

Μετά από εβδομάδες διχασμού και απογοήτευσης πολλών Δημοκρατικών για την υποψηφιότητα του Μπάιντεν, η άμεση συσπείρωση του Δημοκρατικού Κόμματος πίσω από τη Χάρις άνοιξε το δρόμο για ένα πρωτοφανές προεκλογικό σπριντ.

Από την Κυριακή έως την Τρίτη, το επιτελείο της Χάρις ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε το εντυπωσιακό ποσό των 126 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι σχεδόν το 60% προέρχεται από μικρές δωρεές ανθρώπων που συνεισέφεραν για πρώτη φορά σε προεκλογική εκστρατεία.

Επιπλέον, οι μεγάλοι χορηγοί των Δημοκρατικών, που είχαν γυρίσει την πλάτη τους στον 81χρονο πρόεδρο, ξαφνικά ανέλαβαν δράση, σπεύδοντας να διοργανώσουν λαμπερές εκδηλώσεις για τη συγκέντρωση χρημάτων και να γράψουν παχυλές επιταγές.

Οι δημόσιες εμφανίσεις της Χάρις αυτή την εβδομάδα αντανακλούν αυτόν τον ενθουσιασμό.

Στο Γουισκόνσιν, την Τρίτη, πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση της εκστρατείας της, σύμφωνα με τη μάνατζερ του προεκλογικού της αγώνα, Τζεν Ο’Μάλι Ντίλον.

Wisconsin is fired up for @KamalaHarris 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/P5TD8ajIcV

Στην Ινδιανάπολη, την Τετάρτη, η Χάρις εκφώνησε ομιλία στη συγκέντρωση μίας ιστορικής μαύρης γυναικείας αδελφότητας (sorority), στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να κινητοποιήσει μια δημογραφική ομάδα που παραδοσιακά περιγράφεται ως η «ραχοκοκαλιά» του Δημοκρατικού Κόμματος.

Vice President Kamala Harris speaks to the Zeta Phi Beta Sorority Grand Boule at the Indiana Convention Center in Indianapolis, Indiana. 📸: @olsongetty pic.twitter.com/u0N3jTf2aR

Στο Χιούστον, την Πέμπτη, η ομιλία της Χάρις στην Αμερικανική Διδασκαλική Ομοσπονδία καθυστέρησε αρκετά λεπτά λόγω των αδιάκοπων επευφημιών του πλήθους.

VP Kamala Harris, now the dem’s presumptive presidential nominee, just took the stage in Houston.

I’m covering today along with @JeremySWallace for the hometown paper. pic.twitter.com/T78DzZ4poq

— Edward McKinley (@ByEdMcKinley) July 25, 2024