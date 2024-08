Mαράια Κάρεϊ: Η μητέρα της και η αδελφή της πέθαναν την ίδια ημέρα

Η αδελφή της Μαράια Κάρεϊ, Αλισον, και η μητέρα της, Πατρίσια, πέθαναν την ίδια ημέρα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως είπε η ίδια η αμερικανίδα τραγουδίστρια σε δήλωσή της.

«Η καρδιά μου είναι ραγισμένη που έχασα τη μητέρα μου το περασμένο Σαββατοκύριακο», είπε η Κάρεϊ τη Δευτέρα 26 Αυγούστου, σύμφωνα με το BBC. «Δυστυχώς, σε μια τραγική τροπή των γεγονότων, η αδερφή μου έχασε τη ζωή της την ίδια μέρα».

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια είπε ότι νιώθει ευλογημένη που πέρασε χρόνο με τη μητέρα της την εβδομάδα πριν από τον θάνατό της και ζήτησε ιδιωτικότητα. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου των δύο γυναικών.

Η Πατρίσια, που ήταν 87 ετών, ήταν πρώην τραγουδίστρια όπερας και καθηγήτρια φωνητικής, ιρλανδοαμερικανικής καταγωγής.

Στα απομνημονεύματα της Κάρεϊ, «The Meaning of Mariah Carey», η τραγουδίστρια περιγράφει λεπτομερώς την περίπλοκη σχέση της με τη μητέρα της, λέγοντας ότι της είχε προκαλέσει «τόσο πολύ πόνο και σύγχυση».

Η 55χρονη Κάρεϊ είπε ότι ανάμεσά τους είχε μπει ο ανταγωνισμός. Η επαγγελματική ζήλια «έρχεται με την επιτυχία, αλλά όταν το άτομο που σε φθονεί είναι η μητέρα σου και η ζήλια αποκαλύπτεται σε μια τόσο τρυφερή ηλικία, είναι ιδιαίτερα οδυνηρό», πρόσθεσε.

Αλλά μίλησε επίσης για τη βαθιά αγάπη που είχε για τη μητέρα της, γράφοντας στην αφιέρωση: «Στην Πατ, τη μητέρα μου, η οποία, μέσα από όλα αυτά, πιστεύω ότι στην πραγματικότητα έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Θα σε αγαπώ όσο καλύτερα μπορώ, πάντα».

Σε μια συνέντευξή της στην Γκέιλ Κινγκ, το 2022, η τραγουδίστρια είπε ότι είχε επηρεαστεί «σίγουρα» από την κριτική της μητέρας της όταν μεγάλωνε.

Πρόσθεσε ότι πάντα πιστώνει στη μητέρα της την επαφή της με τη μουσική.

Η σχέση της Κάρεϊ με τη μεγαλύτερη αδερφή της Αλισον, η οποία ήταν 63 ετών, ήταν επίσης περίπλοκη.

Στα απομνημονεύματά της, έγραψε ότι ήταν αποξενωμένη από αυτήν και τον αδελφό της, Μόργκαν, λέγοντας ότι ήταν «συναισθηματικά και σωματικά πιο ασφαλές για μένα να μην έχω καμία επαφή μαζί τους».

Η Αλισον μήνυσε τον Κάρεϊ, ζητώντας 1,2 εκατ. δολάρια μετά την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων, για «τεράστια συναισθηματική αγωνία», χαρακτηρίζοντας το βιβλίο «εκδικητικό».

Ο πατέρας της τραγουδίστριας, Αλφρεντ, πέθανε το 2002 από καρκίνο, σε ηλικία 72 ετών.

Η Κάρεϊ θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες παγκοσμίως.

Το γιορτινό της σινγκλ «All I Want For Christmas Is You» είναι το χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τις μεγαλύτερες πωλήσεις από γυναίκα καλλιτέχνη όλων των εποχών.

Κατέχει το ρεκόρ για τα περισσότερα νούμερο ένα σινγκλ από σόλο καλλιτέχνη με 19 τραγούδια, έχει πουλήσει πάνω από 220 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και εμφανίστηκε ως κριτής στο διαγωνιστικό σόου American Idol.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News