Η Κιμ Καρντάσιαν κατηγορείται ότι χάλασε ιστορικό φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε

Για πρόκληση «σημαντικής» ζημιάς στο φόρεμα που φορούσε η Μέριλιν Μονρόε όταν τραγούδησε το «Happy Birthday Mr. President» το 1962 στον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι, κατηγορείται η Κιμ Καρντάσιαν.

Των επικρίσεων που δέχθηκε η 41χρονη σταρ προηγήθηκε η παρουσία της στο κόκκινο χαλί του Met Gala με το διάσημο ρούχο, το οποίο της δάνεισε το μουσείο «Ripley’s Believe It Or Not!» (περισσότερα εδώ).

Η Καρντάσιαν ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να χάσει 16 κιλά για να χωρέσει στο φόρεμα και πως φόρεσε ένα αντίγραφό του, αμέσως αφότου πόζαρε για τις καθιερωμένες φωτογραφίες στη λαμπερή εκδήλωση.

Ωστόσο, ο συλλέκτης κειμηλίων και άλλων αντικειμένων της Μονρόε Σκοτ Φέρνερ εκτίμησε πως οι προσπάθειες αυτές απέτυχαν να αποτρέψουν τη σοβαρή ζημιά που υπέστη το ένδυμα, όπως έγραψαν οι Times.

Στις φωτογραφίες που κοινοποίησε ο ίδιος στο Instagram, κρύσταλλα του φορέματος διακρίνονται να κρέμονται από μια κλωστή, ενώ άλλα λείπουν εντελώς.

Το φόρεμα Jean Louis λέγεται ότι έφερε 2.500 κρύσταλλα και αγοράστηκε από την αλυσίδα μουσείων «Ripley’s Believe It or Not» σε δημοπρασία το 2016 για 4,8 εκατομμύρια δολάρια.

Η Καρντάσιαν υπερασπίστηκε την επιλογή της να φορέσει το φόρεμα αυτό στο Met Gala – ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στον κόσμο της μόδας – λέγοντας στη Vogue: «Σέβομαι βαθιά το φόρεμα και τι σημαίνει για την αμερικανική ιστορία. Ποτέ δεν θα ήθελα να κάτσω ή να φάω φορώντας το, ούτε να ρισκάρω να το χαλάσω και δεν θα χρησιμοποιούσα το είδος του μακιγιάζ σώματος που συνήθως κάνω».

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, από την πλευρά του, επίσης επέκρινε την Καρντάσιαν για τη χρήση του φορέματος. «Τα ιστορικά ενδύματα δεν πρέπει να φοριούνται από κανέναν, είτε πρόκειται για δημόσια πρόσωπα είτε για ιδιώτες», ανέφερε η οργάνωση.

