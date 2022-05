Απορία: Πώς χώρεσε η Καρντάσιαν στο θρυλικό φόρεμα της Μέριλιν;

Τι κάνει ένα βραδινό ένδυμα ιστορικό; Η απάντηση δίχως αμφιβολία είναι η ίδια η ιστορία. Η Μέριλιν Μονρόε, όταν τραγούδησε για τον Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι το «Happy Birthday Mr. President», το 1962, φορώντας τη δημιουργία του Ζαν Λουί, ήταν 36 ετών, λίγους μήνες πριν το τέλος της κι όμως έλαμπε ολόκληρη, όχι μόνο εξ αιτίας των μικρών κρυστάλλων του υφάσματος αλλά γιατί διέθετε αυτό το χάρισμα: έλαμπε όσο κανείς άλλος χωρίς να χρειάζεται βοήθεια. Δύσκολο να περιγράψεις το φαινόμενο Μονρόε, σε κάποιον που δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή πριν από τα φίλτρα και το photoshop. Το ασπρόμαυρο στιγμιότυπο που διασώζεται, φανερώνει κάτι από αυτή την λάμψη.

Η Μονρόε, πολύ πριν την εποχή όπου η βιομηχανία μόδας άρχισε να πληρώνει αδρά για να εκπροσωπηθεί από αστέρες, είχε δώσει από την τσέπη της τα 1440 δολάρια για να αγοράσει τη συγκεκριμένη βραδινή τουαλέτα, ποσό που αναλογεί σήμερα σε περίπου $13.000. Ο Ζαν Λουί, μόδιστρος που έντυνε πολλές σταρ της εποχής όπως η Λούσιλ Μπολ, η Τζίντζερ Ρότζερς, η Τζούντι Γκάρλαντ και η Ρίτα Χέιγουορθ, λέγεται πως εμπνεύστηκε από ένα σχέδιο του Μπομπ Μάκεϊ, άλλα είχε ο ίδιος την ιδέα να ενσωματώσει 6000 κρυστάλλους στο μπεζ ύφασμα δημιουργώντας ένα ρούχο που ήξερε πως θα προκαλούσε αίσθηση. Ο παραλήπτης των ευχών της Μονρόε, που γιόρταζε εκείνο το βράδυ τα 45 του χρόνια, με τον παιγνιώδη χαρακτηριστικό του τρόπο δήλωσε ενθουσιασμένος.

«Έπειτα από ένα τόσο γλυκό τραγούδι στα γενέθλια μου, μπορώ πια να αποσυρθώ από την πολιτική», είπε προσπαθώντας ίσως να διασκεδάσει και τις εντυπώσεις που είχαν προκληθεί από την απουσία της συζύγου του Ζακλίν Κένεντι .

Το μυστήριο ενισχύθηκε, εκείνο το βράδυ στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν, από το ότι η Μονρόε ήταν εκρηκτικά σέξι: το φόρεμα που κολάκευε την σιλουέτα της ήταν στο χρώμα του δέρματος της, δίνοντας την εντύπωση πως ήταν ολόγυμνη και θεωρήθηκε τολμηρό για την εποχή και όπως ακριβώς προστάζει η μοίρα όλων των ονειρεμένων φορεμάτων, έμελλε να πρωταγωνιστήσει για μια μόλις νύχτα και μετά να εξαφανιστεί.

Το 1999, ένας πλειστηριασμός του Οίκου Κρίστις ήταν η αφορμή το φόρεμα να επανέλθει, να εκτιμηθεί και να σπάσει το ρεκόρ του πολυτιμότερου ενδύματος φτάνοντας στα $1,26 εκατομμύρια, τιμή πώλησης, εκτοπίζοντας τις βραδινές τουαλέτες της Λαίδης Νταϊάνα που μέχρι τότε είχαν τα πρωτεία . Το 2016, πουλήθηκε ξανά σε πλειστηριασμό του Λος Αντζελες για $4,8 εκατομμύρια στην εταιρία Ripley’s Believe It or Not!

Αν και αρκετά φορέματα της Μονρόε θεωρούνται κομμάτια της ιστορίας του Χόλυγουντ, όπως το θρυλικό λευκό ξώπλατο που φορούσε στο Επτά Χρόνια Φαγούρας, στη σκηνή που ο αέρας το σηκώνει, αποκαλύπτοντας τα πόδια της, κανένα δεν μπορεί να συναγωνιστεί τη δημιουργία του Ζαν Λουί που και λόγω του μύθου της σχέσης Μονρόε- Κένεντι απέκτησε πολιτική ιστορική αξία.

Κανείς δεν θα περίμενε πως το ίδιο φόρεμα θα έβγαινε ξανά από την βιτρίνα όπου διατηρείται με ευλάβεια σε σταθερές συνθήκες ώστε να μην φθαρεί. Το ότι μια περσόνα θα επιλεγόταν για να το φορέσει θα ακουγόταν σχεδόν βλάσφημο μέχρι πριν από λίγες ημέρες, όταν η Κιμ Καρντάσιαν έκανε τις τελευταίες προσεκτικές πρόβες πριν εμφανιστεί ως άλλη Μέριλιν, με τη συγκεκριμένη βραδινή τουαλέτα, στο γκαλά μόδας στο Μουσείο Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης.

Γιατί η Καρντάσιαν και γιατί τώρα

Κάποιες από τις λεπτομέρειες του πώς το φόρεμα – κειμήλιο έφτασε στην Καρντάσιαν απαντούν και σε μερικά από τα γιατί; Γιατί τώρα ; Γιατί στο γκαλά του Μετροπόλιταν; Γιατί να το δώσουν στην Κιμ;

Η Μέριλιν ήταν ηθοποιός, η Κιμ είναι περσόνα. Η μια ήταν ξανθιά ή άλλη απολύτως μελαχρινή ενώ τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 δεν υπήρχε ίντερνετ και τα είδωλα έστηναν το μύθο τους με άλλους τρόπους. Οι Καρντάσιαν ποζάρουν και ποστάρουν, η Μονρόε προσπαθούσε ίσως μάταια να είναι καλή ηθοποιός, υπηρέτησε ωστόσο την τέχνη και έγινε εμβληματική φυσιογνωμία της αλλά η Κιμ ξέρει να κερδίζει δισεκατομμύρια και να μονοπωλεί το ενδιαφέρον προκαλώντας και ίσως για αυτό να θεωρήθηκε και η καταλληλότερη από την εταιρία Ripley’s Believe It or Not, ιδιοκτήτρια του φορέματος της Μέριλιν Μονρόε, που ασχολείται με την δημιουργία μουσείων όπου εκτίθενται σπάνια αντικείμενα.

Ημέρες πριν από την εμφάνιση της στο Μουσείο Μετροπόλιταν υπήρξαν κάποιες διαρροές σχετικά με το εγχείρημα που σύμφωνα με την ίδια την Κιμ Καρντάσιαν δεν ήταν τελικά τόσο εύκολο όσο πίστευε. Το φόρεμα δεν της έκανε και απαγορευόταν να υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία ώστε να της χωρέσει, έτσι για πρώτη φορά, η καλλονή δισεκατομμυριούχος, μετάνιωσε για τις καμπύλες της και επιστράτευσέ ένα πρόγραμμα γυμναστικής και δίαιτας τόσο εξαντλητικής ώστε το σώμα της να μεταμορφωθεί στο σώμα της Μονρόε σε έναν μήνα, πράγμα που δεν συνέβη, πώς θα μπορούσε άλλωστε; Τα δυο κορμιά δεν μοιάζουν σε τίποτα. Η Μονρόε όπως οι γυναίκες της εποχής της, δεν πήγαινε γυμναστήριο, διέθετε φυσικές καμπύλες και όχι στο ίδιο σχήμα με την ενισχυμένη σε πολλά σημεία σιλουέτα της διασημότερης εκ των αδερφών Καρντάσιαν.

«Δεν πέθανα της πείνας, αλλά ήταν σκληρή η δίαιτα», δήλωσε η Κιμ στη Vogue, νομίζοντας πως υπάρχουν αναγνώστριες που πιστεύουν πως δεν θα λιμοκτονήσεις για να χάσεις εφτά κιλά σε λίγες εβδομάδες. Αρκετές από τις αρνητικές κριτικές, επικεντρώθηκαν στη στερητική, επικίνδυνη δίαιτα που διαφημίστηκε στο όνομα μιας ματαιόδοξης εμφάνισης στο γκαλά της χρονιάς.

Οι πιο αιχμηροί χιουμορίστες, στάθηκαν και στο γεγονός πως, εκτός από γυμναστική και δίαιτα, πρέπει «να συμμετείχε με επιτυχία» και ένας ή δύο κορσέδες ή «εσώρουχα σύσφιξης», όπως λέγονται πλέον και κατά προτίμηση της εταιρίας Skims, που ανήκει στην Κιμ. Ο θρύλος θέλει το φόρεμα το 1962 να ήταν τόσο στενό που η Μέριλιν το φόρεσε χωρίς εσώρουχα ενώ το έραψαν πάνω στο σώμα της λίγο πριν βγει να τραγουδήσει. Στην περίπτωση της Κιμ το αποτέλεσμα δεν ήταν το ίδιο αψεγάδιαστο, αλλά μάλλον δεν ήταν αυτό το ζητούμενο .

Με τα συγκεκριμένα φώτα, ανάμεσα σε αστέρες του 2022, με φαντασμαγορικά κοστούμια, το φουστάνι δεν έδειχνε εντυπωσιακό, ούτε έδινε την εντύπωση γύμνιας για την οποία προκάλεσε σοκ το 1962. Η διαφορά με το χρώμα του δέρματος της Κιμ ήταν τεράστια και κανείς δεν αισθάνθηκε πως η επιλογή απέδωσε ως σέξι.

Η Καρντάσιαν φόρεσε το γνήσιο μόνο για λίγα λεπτά και όταν ανέβηκε τις σκάλες άλλαξε, τα υπόλοιπα είναι γνωστά και αναπαράχθηκαν από εκατοντάδες ΜΜΕ διεθνώς. Υπήρξε ένα αντίγραφο και έτσι η Καρντάσιαν μπόρεσε να πάρει μια ανάσα, αν και δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγει δύσκολη εμφάνιση για την βραδιά μόδας στο Μετροπόλιταν. Και στο παρελθόν δεν μπορούσε να κάτσει ή να κουνηθεί με τις δημιουργίες που επέλεγε, το αν η βραδιά με το ακριβότερο φόρεμα του κόσμου άξιζε τον κόπο και τις θυσίες, είναι σε θέση να το εκτιμήσει καλύτερα από όλους ίσως μόνο ίδια η Κιμ, ως ειδική σε «θεματα μάρκετινγκ εαυτού». Την Μέριλιν ποτέ δεν την είχαν απασχολήσει τέτοια θέματα…

