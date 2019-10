Kατασκοπευτικό θρίλερ: όλοι οι πράκτορες του… Γουάινσταϊν

Φαίνεται σαν μια φανταστική ιστορία με ήρωες κατασκόπους, επινοημένη από κάποιον μετρ των σκοτεινών και περίπλοκων σεναρίων του είδους, ωστόσο είναι ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα –σε τρία «επεισόδια»- του ερευνητή ρεπόρτερ Ρόναν Φάροου στο New Yorker. Γεγονότα, λοιπόν, τα περιγραφόμενα.

Στο εκτενές αφήγημα εξιστορείται πώς χολιγουντιανός παραγωγός Χάρβεϊ Γουάινσταϊν προσέλαβε μία ισραηλινή ιδιωτική υπηρεσία πληροφοριών ονόματι Black Cube την οποία έχουν ιδρύσει πρώην πράκτορες της… κανονικής μυστικής υπηρεσίας του Ισραήλ, της Μοσάντ, με σκοπό να εμποδιστεί η δημοσιογραφική έρευνα γύρω από την υπόθεση των εις βάρος του καταγγελιών από γυναίκες ηθοποιούς. Ως γνωστόν οι καταγγελίες αφορούν άσκηση σεξουαλικής βίας εκ μέρους του και είναι αυτές που «γέννησαν» το κίνημα #MeToo στα σόσιαλ μίντια της Αμερικής.

Στο πρώτο επεισόδιο ο Φάροου αφηγείται την παρακολούθηση που υπέστη ο ίδιος και την παγίδευση του τηλεφώνου του επί μήνες, στο δεύτερο επεισόδιο την προσπάθεια των «ανθρώπων του Γουάινσταϊν» να δυσφημήσουν τις πιο αποφασισμένες κατηγόρους του, όπως είναι η ηθοποιός Ρόουζ ΜακΓκάουαν η οποία υποστηρίζει ότι ο παραγωγός τη βίασε.

Here's the first in a special series of @NewYorker excerpts from Catch and Kill—about how a pair of private detectives became embroiled in an international plot involving former Mossad agents, Harvey Weinstein, and an operation to shut down my reporting: https://t.co/Rjcc0rNZvs — Ronan Farrow (@RonanFarrow) October 7, 2019

Here's the second in a special series of @NewYorker excerpts from Catch and Kill—about how a mysterious woman used half a dozen false identities to gaslight reporters and a survivor of sexual violence on behalf of powerful, shadowy interests: https://t.co/vE1cLcrzn7 — Ronan Farrow (@RonanFarrow) October 8, 2019

Here's the finale of the @newyorker's special series of excerpts from Catch and Kill—the untold story of one of the secret heroes of the #MeToo movement, a source called "Sleeper" who helped expose Harvey Weinstein's army of spies: https://t.co/pwECt1eCwm — Ronan Farrow (@RonanFarrow) October 9, 2019

Μεταξύ των πρωταγωνιστών της απίστευτης ιστορίας είναι και κάποια Στέλλα Πεν Πέσανακ η οποία «γεννιέται μεταξύ δύο κόσμων και δεν ανήκει σε κανέναν». Αυτή είναι μία κοπέλα βοσνιακής καταγωγής, θυγατέρα μιας μουσουλμάνας και ενός Σέρβου, η οποία έπειτα από περιπέτειες που αντιμετώπισε στον γιουγκοσλαβικό εμφύλιο κατέληξε στο Ισραήλ, ασπάστηκε τον ιουδαϊσμό και υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία του! Συνέχισε δε με σπουδές υποκριτικής που δεν καρποφόρησαν στο προσκήνιο αλλά στο παρασκήνιο: με αυτόν τον «φοβερό και τρομερό» συνδυαστικό εξοπλισμό (μιλιταριστική αγωγή συν ηθοποιία) απορροφήθηκε στην εταιρεία ιδιωτικών πρακτόρων Black Cube. Ε, αυτό το… αστέρι προσέγγισε την ΜακΓκάουαν με πλαστή ταυτότητα, προσποιούμενη την ακτιβίστρια υπέρ των δικαιωμάτων της γυναίκας, και με στόχο τη χειραγώγηση της ηθοποιού.

Το «ηθικόν δίδαγμα» της ιστορίας είναι ότι καμιά φορά τα λεφτά -ακόμη και τα πάρα πολλά λεφτά- δεν είναι ικανά να σκεπάσουν τις βρωμοδουλειές και να απαλλάξουν τον εκατομμυριούχο εγκληματία. Ο Γουάινσταϊν πλήρωσε βέβαια τα μαλλιοκέφαλά του στους Ισραηλινούς της Black Cube για το πρακτοριλίκι τους –οι πληροφορίες επιμένουν για εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια-, αλλά δεν κατάφερε να κουκουλώσει το θέμα και να βουλώσει τα στόματα. Αν έλαμψε τελικά η αλήθεια, αυτό συνέβη επειδή τα θύματά του είχαν θάρρος και ορισμένοι ρεπόρτερ την απαιτούμενη αποφασιστικότητα.

Οπως είναι γνωστό, στις 25 Μαΐου 2018 ο Γουάινσταϊν συνελήφθη στη Νέα Υόρκη με την κατηγορία του βιασμού αλλά και για άλλα αδικήματα, και απελευθερώθηκε με εγγύηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Εχει αναγκαστεί να παραδώσει το διαβατήριό του, ενώ οι μετακινήσεις του εντός ΗΠΑ περιορίστηκαν σε συγκεκριμένες και ελεγχόμενες από τις Αρχές διαδρομές.