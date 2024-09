Τα πυρηνικά όπλα οριζοντίως και καθέτως

Αν αναφέρετε τη λέξη «διάδοση», οι περισσότεροι θα υποθέσουν ότι μιλάτε για την εξάπλωση των πυρηνικών όπλων. Δικαιολογημένα. Εννέα χώρες (Κίνα, Γαλλία, Ινδία, Ισραήλ, Βόρεια Κορέα, Πακιστάν, Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία) τα κατέχουν. Αλλά πολύ περισσότερες έχουν την ικανότητα και, πιθανώς, λόγους να τα παράγουν. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος τρομοκρατικές ομάδες να αποκτήσουν ένα ή περισσότερα από αυτά τα όπλα.

Ο Richard Haass, επίτιμος πρόεδρος του Council on Foreign Relations, είναι ανώτερος σύμβουλος στο Centerview Partners, συγγραφέας του «The Bill of Obligations: The Ten Habits of Good Citizens» (Penguin Press, 2023) και συντάκτης του εβδομαδιαίου newsletter Home & Away. Το κείμενο αυτό αναδημοσιεύεται για την Ελλάδα από το Project Syndicate.