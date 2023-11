Ο Ντε Νίρο, η προσωπική βοηθός και μια δίκη με πολλά νεύρα

«Ντροπή σου, Τσέις Ρόμπινσον!» ούρλιαξε μαινόμενος στην κατήγορό του. Ποιος, πού, πότε και γιατί, θα αναρωτηθείτε. Λοιπόν, μιλάμε για τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, που βρέθηκε στο επίκεντρο του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν την Τρίτη 31 Οκτωβρίου, αμυνόμενος για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, σε μια προσπάθεια να αντικρούσει τις κατηγορίες της πρώην προσωπικής βοηθού του, Γκρέιαμ Τσέις Ρόμπινσον, ότι ήταν απαίσιο αφεντικό, που την υπέβαλε για χρόνια σε ανεπιθύμητα αγγίγματα και ταπεινωτικά μισογυνικά καθήκοντα, ενώ επίσης της απευθυνόταν με υβριστικό λόγο, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Ο μακροχρόνιος δικαστικός αγώνας του 80χρονου σταρ και της 41χρονης πρώην υπαλλήλου του ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2019, όταν η εταιρεία παραγωγής του Ντε Νίρο μήνυσε την Τσέις Ρόμπινσον, λίγους μήνες αφότου εκείνη παραιτήθηκε αιφνιδίως ύστερα από 11 χρόνια στην υπηρεσία του ηθοποιού, απαιτώντας αποζημίωση ύψους 6 εκατ. δολαρίων (5,69 εκατ. ευρώ).

Ο Ντε Νίρο κατηγόρησε την κάποτε έμπιστη υπάλληλό του ότι έκανε binge-watching (μαραθώνια… παρακολούθηση σειρών) στο Netflix εν ώρα εργασίας∙ κατέθεσε, επίσης, ότι της είχε πει μεν ότι μπορούσε να μεταφέρει «ένα-δυο εκατομμύρια Delta SkyMiles» από τον λογαριασμό της Canal Productions στον προσωπικό της λογαριασμό για έκτακτες περιστάσεις, εκείνη όμως το παράκανε κλέβοντας 5 εκατομμύρια από τα μίλια του ηθοποιού.

Η Ρόμπινσον απάντησε άμεσα διπλασιάζοντας τις δικές της απαιτήσεις –ζήτησε 12 εκατ. δολάρια (11,3 εκατ. ευρώ)– και κατηγορώντας τον θρύλο της υποκριτικής για εξευτελιστική συμπεριφορά, τοξικό εργασιακό περιβάλλον, σεξουαλική παρενόχληση και εκφοβισμό∙ δήλωσε ακόμη ότι ο ηθοποιός περίμενε από εκείνη να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της «συζύγου του γραφείου» του.

Ενας από τους δικηγόρους της, ο οποίος περιέγραψε την πρώην βοηθό του ηθοποιού ως αφοσιωμένη και πιστή υπάλληλο, είπε στους ενόρκους ότι η Ρόμπινσον προσπάθησε για πρώτη φορά να παραιτηθεί τον Νοέμβριο του 2018, αλλά ο Ντε Νίρο απείλησε ότι δεν επρόκειτο να της δώσει συστατική επιστολή∙ κάτι που, φυσικά, ο ηθοποιός αρνήθηκε, επιμένοντας ότι πάντα την αντιμετώπιζε με σεβασμό.

«Ξύσε μου την πλάτη»

Ερωτηθείς, δε, για τον ισχυρισμό της πρώην προσωπικής βοηθού του ότι την ανάγκασε να του… ξύσει την πλάτη αντί να χρησιμοποιήσει ξύστρα, κάτω από το αμείλικτο βλέμμα του δικαστή, ο Ντε Νίρο παραδέχτηκε ότι πιθανότατα της το είχε ζητήσει μια-δυο φορές, αλλά μόνο όταν είχε φαγούρα σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να φτάσει.

«Είναι τόσο γελοίο» είπε τονίζοντας ότι η πρώην προσωπική βοηθός του προσπαθεί να τον κατηγορήσει για το παραμικρό. Και όταν ο δικηγόρος της επέμεινε λέγοντας «όταν σας πρότεινε να χρησιμοποιήσετε ξύστρα πλάτης, είπατε “όχι, μου αρέσει όταν το κάνεις εσύ”», ο ηθοποιός βγήκε… από τα ρούχα του και απευθυνόμενος στη Ρόμπινσον ανέκραξε: «Ντροπή σου!». Η διαδικασία συνεχίστηκε, προκαλώντας, μάλιστα, σε κάποιες στιγμές γέλια στο ακροατήριο.

Η Γκρέιαμ Τσέις Ρόμπινσον ήταν προσωπική βοηθός του Ρόμπερτ Ντε Νίρο μεταξύ 2008 και 2019, με μισθό 300.000 δολάρια ετησίως, επιφορτισμένη –σύμφωνα με τον ηθοποιό– να κάνει «τα πάντα». Η ίδια ισχυρίστηκε ακόμη ότι επί χρόνια υφίστατο διακρίσεις και παρενόχληση λόγω φύλου, ενώ επιπλέον ο Ντε Νίρο επέτρεψε στη σύντροφό του, Τίφανι Τσεν, να της κάνει τη ζωή μαύρη.

Από την πλευρά της, πάλι, η Τσεν, η οποία γέννησε πρόσφατα το έβδομο παιδί του ηθοποιού, κατηγορεί τη Ρόμπινσον ότι είναι ερωτευμένη με το πρώην αφεντικό της και ότι μετέφερε έπιπλα από το σπίτι του στη Νέα Υόρκη χωρίς άδεια.

Ωστόσο, όπως γράφει η Χίλαρι Ρόουζ στους Times του Λονδίνου, η Ρόμπινσον δεν είναι η πρώτη προσωπική βοηθός διασημοτήτων που έρχεται σε σύγκρουση με το αφεντικό της, και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία.

Οταν, κάποτε, η Ρόουζ πήρε συνέντευξη από τη Λίντια Γουίτλοκ, η οποία έζησε πέντε χρόνια στο Λος Αντζελες δουλεύοντας ως προσωπική βοηθός παραγωγών, σκηνοθετών και μάνατζερ, της είπε ότι είχε αντέξει όλες τις ιστορίες που συγκέντρωσε στο βιβλίο της «To my Assistant: Things I’ll Never Do to You, But Many Other Crazy Bosses Will», ειδάλλως δεν θα ήταν ζωντανή για να το γράψει.

Ενα αφεντικό τής έβαλε τις φωνές επειδή το βούτυρο στο ψωμί του ήταν πολύ ζεστό και ένας άλλος της ζήτησε να φέρει στις 7 η ώρα πρωί Σαββάτου μια τούρτα 10 κιλών για ένα baby shower (πάρτι που διοργανώνουν οι φίλες μιας μέλλουσας μαμάς για να γιορτάσουν τον ερχομό του μωρού). Κάποιος άλλος της έδωσε διορία 24 ωρών για να βρει ένα DVD που δεν ήταν διαθέσιμο στις ΗΠΑ και να το στείλει στην Ανατολική Ακτή.

Η Γουίτλοκ είπε ότι συμπάσχει απολύτως με την προσωπική βοηθό (Αν Χάθαγουεϊ) της Μιράντα Πρίστλεϊ (Μέριλ Στριπ), της απαιτητικής διευθύντριας περιοδικού μόδας στην ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada» (2006), γιατί «έχεις μεν πινελιές γοητείας και διασημότητας, αλλά κατά βάση είναι μια ζωή ελεεινή. Ποτέ δεν σου λένε ότι θα έχεις να κάνεις καθημερινά με ένα σκυλάκι που γαβγίζει συνεχώς».

»Σίγουρα, μπορεί να πηγαίνεις σε πρεμιέρες και να παίρνεις τσάμπα ρούχα που έχουν χαρίσει στη διασημότητα και η ίδια δεν τα θέλει. Αλλά από την άλλη, στις πρεμιέρες κανείς δεν νοιάζεται για το ποια είσαι, οπότε κάθεσαι στη γωνία και προσπαθείς να αποφύγεις τα διάσημα πρόσωπα».

Μια δουλειά που προκαλεί άγχος και κατάθλιψη

Το 2019, γράφει η Ρόουζ στους Times, το hashtag #PayUpHollywood έγινε viral, με προσωπικούς βοηθούς να ανταγωνίζονται δημοσιεύοντας ιστορίες ελεεινών εμπειριών και δημόσιου περίγελου. Το Variety συγκέντρωσε μερικές από αυτές και διαπίστωσε ότι το 93% των βοηθών είπαν ότι η δουλειά τούς προκαλούσε άγχος, το 66% ανέφεραν κατάθλιψη και το 68% ότι έπρεπε να κάνουν και άλλες δουλειές για να πληρώνουν το ενοίκιό τους. Μία είπε ότι το αφεντικό της τής ζήτησε να του βρει έναν χασισέμπορο, μια άλλη ότι της πέταξε ένα συρραπτικό και μια τρίτη ότι το αφεντικό της πέταξε στο δωμάτιο ένα στιλέτο και τη διέταξε να πάει να το φέρει.

Το 2007, η Ναόμι Κάμπελ παραδέχτηκε την ενοχή της για επίθεση (πέταξε ένα τηλέφωνο στη βοηθό της), ενώ το ίδιο είχε κάνει και το 2000 σε άλλη πρώην βοηθό της. Το 2013, μία από τις προσωπικές βοηθούς της Lady Gaga περιέγραψε σε δικαστικά έγγραφα πώς έπρεπε να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, ενώ συχνά η ποπ σταρ της ζητούσε να κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι μαζί της, ώστε να καλύπτει καλύτερα τις απροσδιόριστες ανάγκες της κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε απάντηση, η Lady Gaga την περιέγραψε ως «γ@…νη ανυπόληπτη κουκουλοφόρο που προσπαθεί να μου κάνει μήνυση για χρήματα που δεν κέρδισε».

Η HuffPost UK ανέφερε ότι η Τζένιφερ Λόπεζ απαγόρευε στα μέλη του προσωπικού της να την κοιτάζουν στα μάτια και με αγγελία της ζητούσε προσωπική βοηθό χοντρόπετση, χωρίς σύντροφο, κατοικίδια ή φιλοδοξία να κάνει διακοπές. Η βοηθός έπρεπε να προβλέπει πότε μπορεί να χρειαζόταν η Λόπεζ ένα σνακ και να έχει έτοιμο φαγητό και να περιμένει, επειδή η σταρ δεν ήθελε να λέει τη λέξη «πεινάω». Επίσης, η Μαράια Κάρεϊ διευθέτησε εξωδικαστικά μια αγωγή εναντίον υπαλλήλου της, επειδή έκανε μυστικές ηχογραφήσεις σε «ντροπιαστικές» καταστάσεις με σκοπό τον εκβιασμό.

Ο προσωπικός βοηθός του Κρίστιαν Μπέιλ, γράφει η Χίλαρι Ρόουζ στους Times, προχώρησε ακόμη περισσότερο και έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο ανέφερε αναλυτικά τα καθήκοντά του, μεταξύ των οποίων έπρεπε «να μυρίζει τις ιδρωμένες μασχάλες του Κρίστιαν ακριβώς πριν πατήσει το κόκκινο χαλί και να σπεύδει να του φέρνει καθαρές κάλτσες αν ήταν όλες βρώμικες. Μερικές φορές τα καθήκοντά του ήταν πολύ συναρπαστικά, όπως ταξίδια σε φεστιβάλ κινηματογράφου, και άλλες φορές πολύ βαρετά, π.χ. όταν έπρεπε να παρακολουθεί τον Κρίστιαν να κάνει σερφ».

Στη συνέχεια, υπήρξαν και οι «επιζώντες» των διασημοτήτων, που μίλησαν ανώνυμα το 2020 στο New York Magazine. Στο πλαίσιο μιας σειράς με τίτλο «Anonymous in Hollywood» («Ανώνυμος στο Χόλιγουντ»), μια πρώην προσωπικός βοηθός δήλωσε με ευθύτητα: «Ημουν η προσωπική βοηθός ενός παρουσιαστή ειδήσεων που είναι ένα ανθρώπινο σκουπίδι». Θυμήθηκε ότι σε ένα μακρινό ταξίδι με αυτοκίνητο, ο τύπος βρήκε την ευκαιρία να της κάνει μια σε βάθος ανασκόπηση όλων των ελαττωμάτων της και την κατηγόρησε ότι δεν ήταν αρκετά συναισθηματική. «Δεν καταλαβαίνω», είπε η βοηθός, «πώς μπορεί ένας άνδρας να συμπεριφέρεται τόσο άσχημα σε ένα άτομο που έχει πρόσβαση σε όλους τους λογαριασμούς του, τα email του και τις συνταγές του Viagra».

Μια βοηθός περιέγραψε πώς αρρώστησε σωματικά από τα ουρλιαχτά του αφεντικού της. Μια άλλη εργαζόταν για έναν ατζέντη που την εντόπισε ενώ ήταν στην τουαλέτα και της έβαλε τις φωνές επειδή είχε απομακρυνθεί από το γραφείο της. Και μια βοηθός σε ένα γραφείο ταλέντων στο Λος Αντζελες θυμήθηκε ότι μια μέρα η προϊσταμένη της παραπονέθηκε στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) της εταιρείας ότι την έκανε να αισθάνεται χοντρή. «Σε κάνουν να νιώθεις ότι έχεις χρέος απέναντί τους», είπε μια άλλη, «σαν να σου κάνουν χάρη».

Δεν είναι όλοι οι διάσημοι τέρατα

Ωστόσο, η σχέση δεν είναι πάντα τοξική, επισημαίνει η Χίλαρι Ρόουζ στους Times. Λίγο καιρό μετά τα γυρίσματα του «Τιτανικού», η βοηθός που είχε εκείνη την εποχή η Κέιτ Γουίνσλετ είπε σε μια δημοσιογράφο της Vogue ότι ήταν τιμή της να δουλεύει για εκείνη. Και μια πρώην βοηθός της Μέριλ Στριπ έγραψε πρόσφατα στα social media ότι η ηθοποιός ήταν «προσεκτική, πνευματώδης και παθολογικά ευγενής».

Η ηθοποιός και σεναριογράφος Μίντι Κέιλινγκ δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν πήγε στο νοσοκομείο για να γεννήσει, η προσωπική βοηθός της τής έστελνε καθημερινά «μικρά κείμενα ενθάρρυνσης», ενώ η Νταρνέλ Απλινγκ, η μακροχρόνια βοηθός και καλύτερη φίλη της Zendaya, της ευχήθηκε χρόνια πολλά στο Instagram με τα λόγια: «Συχνά λες ότι η ζωή σου δεν θα λειτουργούσε χωρίς εμένα ΑΛΛΑ η αλήθεια είναι ότι η δική μου ζωή δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς ΕΣΕΝΑ».

Η βοηθός της Τζένιφερ Λόρενς ήταν φίλη της πριν μπει στη μισθοδοσία και παραμένει στο παρασκήνιο, ενώ πάλι η πρώην στυλίστρια της Πάρις Χίλτον, Κιμ Καρντάσιαν, όχι…

Διαβάζοντας την αυτοβιογραφία του Μάθιου Πέρι, που κυκλοφόρησε πέρυσι, ένα από τα πιο λυπηρά πράγματα, γράφει η Ρόουζ, ήταν ότι το πρόσωπο με το οποίο συνδεόταν πιο στενά στον κόσμο, και φαινόταν να αγαπά και να βασίζεται περισσότερο, πληρωνόταν από τον ηθοποιό: ήταν η βοηθός του και η γυναίκα που πιστεύεται ότι τον βρήκε νεκρό.

Στο Χόλιγουντ, ωστόσο, αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Το 1962 η προσωπική βοηθός της Μέριλιν Μονρόε τους τελευταίους μήνες της ζωής της, την περιέγραψε ως απομονωμένη. «Οι μόνοι άνθρωποι που την περιέβαλαν», είχε πει σε συνέντευξή της, «ήταν άνθρωποι που πλήρωνε».

Το πρόβλημα με τις διασημότητες, ανέφερε στη Χίλαρι Ρόουζ η Λίντια Γουίτλοκ –και τα λόγια της θα μπορούσαν να ειπωθούν και για τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο–, είναι ότι «απλώς δεν έχουν αρκετή επίγνωση του εαυτού τους. Δεν συνειδητοποιούν ότι αυτό που λένε στη βοηθό τους, την κάνει να νιώθει απαίσια. Είναι ένας κλάδος γεμάτος εγωιστικά πλάσματα, χρήματα και φήμη, που τους κάνει να πιστεύουν ότι είναι πολύ σημαντικοί άνθρωποι, αλλά επίσης τους κάνει λιγότερο ευχάριστους».

Ο καημένος ο Ντε Νίρο «αστράφτει και βροντάει» τρελαμένος καθώς τον «σταυρώνουν» αυτές τις μέρες στη Νέα Υόρκη. Ισως όμως θα πρέπει να μείνει προσκολλημένος στην υποκριτική, και μόνο σε αυτή.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News