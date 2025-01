28 συμβουλές: Η κατάψυξη του ψυγείου σας και πώς να την αξιοποιείτε σωστά

Σε τι κατάσταση είναι η κατάψυξη του ψυγείου σας; Αδεια, γεμάτη, μισογεμάτη; Τι έχει μέσα και από πότε; Το θέμα είμαι ότι (σχεδόν) όλοι έχουμε στο σπίτι κατάψυξη (συρτάρι ή ντουλάπι ψυγείου) ή καταψύκτη-μπαούλο, λίγοι όμως μεγιστοποιούμε τις δυνατότητές τους. Αν είστε σαν τον Τιμ Ντάουλινγκ του Guardian, η κατάψυξή σας δεν έχει παρά ένα σακουλάκι με αρακά, ένα μισογεμάτο σακούλι με κομμένες πατάτες, μια θήκη με παγάκια και μερικές ψαροκροκέτες ξεχασμένες εκεί μέσα πριν την πανδημία…

Αν πάλι είστε σαν και μένα, τότε είναι πακτωμένη με σακουλάκια και δοχεία, που περιέχουν ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς (σέλινο, μαϊντανό, άνηθο, καπνιστή πέστροφα, ξύσμα περγαμόντου, παγάκια λεμονιού, πούλπα πορτοκαλιού για κέικ όταν δεν έχουμε πορτοκάλια, καρύδια και άλλα πολλά), αλλά δεν θυμάμαι από πότε είναι εκεί μέσα. Εκτός, βέβαια από τη βασιλόπιτα, γιατί η Πρωτοχρονιά δεν ξεχνιέται, όπως ούτε το ψιλοκομμένο πράσο, τα μπουτάκια κοτόπουλου, το τριμένο τυρί, τα κομμάτια ψωμιού και του κέικ, που όλα σε πρώτο πλάνο γιατί χρησιμοποιούνται τακτικά.

Οπότε, όταν έρχεται η ώρα της απόψυξης, στέλνω στα αζήτητα έναν σωρό ΑΤΗΠΑ (Αγνώστου Ταυτότητας & Ηλικίας Παγωμένα Αντικείμενα). Τι φταίει; Στην περίπτωσή μου η έλλειψη οργάνωσης. Το ψυγείο, από την άλλη πλευρά, είναι πάντα αναμμένο και καταναλώνει ενέργεια.

Αλλά δεν χρειάζεται να είναι έτσι τα πράγματα, μας λέει ο Τιμ Ντάουλινγκ στον Guardian, γιατί η κατάψυξη είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο, ένα «πάρκινγκ μακράς διαρκείας» στο ψυγείο σας. Αλλά επειδή υπάρχει εδώ και πολύ καιρό, ξεχνάμε πόσο ευέλικτo μπορεί να είναι αυτό το εργαλείο. «Αν ο καταψύκτης δεν είχε εφευρεθεί παλιά και έβγαινε ξαφνικά στην αγορά όπως η φριτέζα αέρα, οι άνθρωποι θα έλεγαν “Θεέ μου, αυτό είναι καταπληκτικό!”» λέει η Σούζαν Μαλχόλαντ, γνωστή ως, The Batch Lady, γιατί είναι ειδική στο μαγείρεμα σε παρτίδες και μερίδες, και συγγραφέας best seller. Το τελευταίο της βιβλίο, δε, έχει τίτλο «The Batch Lady Rapid Dinners» κυκλοφορεί στις 13 Φεβρουαρίου).

Η Μαλχόλαντ παρομοιάζει τον καταψύκτη με το streaming. Ναι καλά διαβάσατε, τον τρόπο που βλέπουμε τώρα ένα έργο σε πλατφόρμα ροής, εννοεί: «Πριν από χρόνια έπρεπε να περιμένεις τις διαφημίσεις και τότε έτρεχες να φτιάξεις ένα φλιτζάνι τσάι», λέει, «Τώρα βλέπουμε όποια προγράμματα θέλουμε, τα διακόπτουμε και επιστρέφουμε σε αυτά όποτε θέλουμε. Και αυτό ακριβώς σας επιτρέπει ο καταψύκτης σας να κάνετε. Σας επιτρέπει τον έλεγχο, να μην χρειάζεται να μαγειρεύετε από την αρχή όταν πρέπει να ταΐσετε πολλούς ή όταν εσείς πεινάτε. Μπορείτε να μαγειρέψετε όταν θέλετε να μαγειρέψετε, την ώρα που σας ταιριάζει».

(Αυτό το τελευταίο πολύ με ευχαρίστησε. Γιατί το σκέφτηκα κι εγώ. Μια ωραία μέρα που δεν ήθελα να αναβάλλω πάλι το μαγείρεμα του αγαπημένου μου φαγητού, που είναι τα γιουβαρλάκια -είναι πολύς ο κόπος για να φτιάξεις μόνο 1-2 μερίδες- ετοίμασα πολλά. Τα έπλασα, τα αλεύρωσα, τα κατέψυξα απλωμένα σε δίσκο και μετά τα φύλαξα στην κατάψυξη σε σακουλάκι. Ετσι τα κάνω τώρα. Τα έχω μισοέτοιμα για 3-4 μαγειρέματα και τα φτιάχνω τακτικά, αφού το μόνο που θέλουν πια είναι βράσιμο, όπως είναι κατεψυγμένα, στην αρχή σε δυνατή φωτιά μέχρι να πάρουν βράση και μετά σε χαμηλή για να σιγοβράσουν. Στο τέλος αυγολέμονο ή λίγη ντομάτα).

Ο Τιμ Ντάουλινγκ σημειώνει στον Guardian ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για το αν η κατάψυξή μας είναι ή δεν είναι εντελώς γεμάτη. Το ερώτημα, αν ένας γεμάτος καταψύκτης λειτουργεί πιο αποτελεσματικά από έναν μισογεμάτο, συζητιέται ατέλειωτα, λέει, αλλά δεν αξίζει να του δώσει κανείς σημασία. Ενας αμερικανός κατασκευαστής καταψυκτών έχει υπολογίσει ότι το να διατηρείται η κατάψυξη εντελώς γεμάτη, σε αντίθεση με μια εντελώς άδεια, θα ισοδυναμούσε με εξοικονόμηση δύο δολαρίων (λιγότερο από δύο ευρώ) το χρόνο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι μια άδεια κατάψυξη καταναλώνει ενέργεια άσκοπα, οπότε φροντίστε να αξιοποιήστε τη δική σας.

Η οικιακή κατάψυξη, εξάλλου μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή μας. Η Σούζαν Μαλχόλαντ, τονίζει ότι χρησιμοποιεί σωστά τον καταψύκτη της για να περνάει λιγότερο χρόνο στην κουζίνα: «Είμαι ειδικός στη διαχείριση χρόνου», λέει στον Guardian, «Οταν παντρεύτηκα, έκανα παιδιά και άφησα την υπέροχη δουλειά μου στο Λονδίνο, και ξαφνικά σκέφτηκα: “Είναι γελοίο. Πρέπει να υπάρχει ένας πολύ πιο αποτελεσματικός τρόπος για να το κάνω αυτό, αντί να μαγειρεύω από την αρχή κάθε βράδυ”».

Σε αυτό το πνεύμα, λοιπόν, ο Τιμ Ντάουλινγκ δημοσιεύει στον Guardian μερικούς τρόπους για να αξιοποιήσουμε περισσότερο και καλύτερα τον ταπεινό μας καταψύκτη. Ιδού τι μπορείτε να κάνετε:

Μαγειρέψτε διπλή ποσότητα, παγώστε τη μισή. Αυτή είναι η βασική φόρμουλα για επιτυχημένο μαγείρεμα σε παρτίδες, σύμφωνα με την Μαλχόλαντ. «Είναι πολύ αποτελεσματικό, γιατί μπορείς να διπλασιάσεις μια συνταγή σε περίπου πέντε λεπτά», λέει, «Ετσι, με πέντε λεπτά επιπλέον ετοιμάζετε ένα ολόκληρο γεύμα για άλλη μέρα, ενώ έχετε κάνει την ίδια ποσότητα πλυσίματος και το ίδιο καθάρισμα». Ξεκινήστε σιγά-σιγά. Δεν χρειάζεται να οργανώσετε το πρόγραμμα γευμάτων ενός μηνός. «Λέω στον κόσμο, κάντε το μια φορά την εβδομάδα», προτείνει η Μαλχόλαντ, «Απλώς διπλασιάστε ό,τι μαγειρεύετε μια μέρα και βάλτε το στην κατάψυξη. Και σας το λέω, γίνεται εθιστικό», τονίζει. Καταψύξτε ξηρούς καρπούς και σπόρους. «Οι ξηροί καρποί και οι σπόροι ταγγίζουν πολύ γρήγορα, επειδή είναι γεμάτοι λάδι», λέει η Τζέιν Λάβετ, συγγραφέας των οδηγών μαγειρικής «The Get-Ahead Christmas Cook» και «Deliciously Simple», «Βάλτε τους στην κατάψυξη και θα είναι μια χαρά για πάντα», προτείνει. Ισχύει για καρύδια, αμύγδαλα, πεκάν, κουκουνάρι, σουσάμι, κολοκυθόσπορους και ηλιόσπορους, «Δεν χρειάζεται να τα ξεπαγώσετε. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε αμέσως», λέει. (Δοκιμασμένη η συνταγή της. Διατηρώ πάντα τα καρύδια στην κατάψυξη, και είναι πράγματι υπέροχα τραγανά στο πρωινό με το γιαούρτι και μέλι. Δεν χρειάζονται απόψυξη ούτε αν τα βάλετε σε γλυκά.) Ορισμένα τρόφιμα δεν παγώνουν καλά. «Οτιδήποτε με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό θα βγει γενικά πολύ υγρό», λέει η Σούζαν Μαλχόλαντ, «Το μαρούλι ή οι φρέσκες ντομάτες, για παράδειγμα. Εχουν πάρα πολύ νερό μέσα τους, οπότε όταν καταψύχονται, κρυσταλλώνουν, και στη συνέχεια, όταν ξεπαγώσουν είναι σαν χυλός». Αν όμως ούτως ή άλλως πρόκειται να κάνετε τα φρούτα σας κομποτέ, τότε ο χυλός είναι μια χαρά. Ποτέ μην καταψύχετε τα μανιτάρια. Θα γλιτσιάσουν. Δοκιμάστε το «ανοιχτό πάγωμα». Με απλά λόγια, είναι η οικιακή εκδοχή του βιομηχανικού παγώματος. Απλώστε ό,τι θέλετε να καταψύξετε, αφού τα πλύνετε και τα στεγνώσετε -μούρα, φράουλες, ψιλοκομμένα λαχανικά, μπισκότα, (τα γιουβαρλάκια που λέγαμε), κ.λπ.- σε έναν δίσκο, σε μία στρώση και καταψύξτε. Με αυτόν τον τρόπο παγώνουν πιο γρήγορα και δεν σβολιάζουν κολλώντας μεταξύ τους. Μόλις σκληρύνουν καλά τα μεταφέρετε σε μια σακούλα κατάψυξης ή σε ένα δοχείο, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όση ποσότητα χρειάζεστε κάθε φορά. Καταψύξτε τρόφιμα με ασφάλεια. Σύμφωνα με την βρετανική Υπηρεσία Τυποποίησης Τροφίμων, τα διατηρημένα σε απλή ψύξη ευπαθή προϊόντα μπορούν να καταψυχθούν μέχρι τα μεσάνυχτα της ημερομηνίας «ανάλωση έως» που υπάρχει στην συσκευασία τους, αλλά τα μαγειρεμένα στο σπίτι τρόφιμα θα πρέπει να καταψύχονται το συντομότερο δυνατό (αλλά αφού κρυώσουν εντελώς). Το κρέας, γενικά, πρέπει να καταναλώνεται το πολύ σε δυο-τρεις μήνες, ενώ τα φρούτα και τα λαχανικά διατηρούνται καλά για τρεις ή τέσσερις μήνες. Πριν καταψύξετε κάτι, απομακρύνετε τον αέρα. Οι επιφάνειες τροφίμων που μένουν εκτεθειμένες στον κρύο αέρα θα στεγνώσουν και θα υποστούν εγκαύματα από την ψύξη. τα τρόφιμα θα είναι μεν ασφαλή αλλά θα επηρεαστεί η γεύση τους. Εάν υπάρχει μεγάλο κενό αέρα στο πλαστικό δοχείο με τη σάλτσα που έχει απομείνει, βάλτε τη σε μικρότερο δοχείο. Προμηθευτείτε μερικές σακούλες κατάψυξης. Είναι φθηνές, κλείνουν αεροστεγώς, μπορείτε να βγάλετε τον αέρα πιέζοντας και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. «Χρησιμοποιούμε σακούλες κατάψυξης για τα πάντα αυτές τις μέρες», λέει η Μαλχόλαντ, «Είναι ο σύγχρονος τρόπος να αποθηκεύεις φαγητό σε μερίδες ή παρτίδες. Καταψύχουμε τα πάντα, επίπεδα, έτσι ώστε να μοιάζουν με βιβλία». Οι επίπεδες σακούλες εξοικονομούν χώρο, παραμένουν αεροστεγείς και ξεπαγώνουν πολύ πιο γρήγορα, τονίζει. Επενδύστε σε μια βάση για σακούλες κατάψυξης. «Αν το καλοσκεφτείς, πρέπει να κρατάς τη σακούλα, την κατσαρόλα, και την κουτάλα, οπότε χρειάζεσαι άλλο δυο χέρια», λέει η Μαλχόλαντ, η οποία χρησιμοποιεί μια εύχρηστη μικρή βάση με δύο κλιπ που κρατάνε την σακούλα της κατάψυξης ανοιχτή και όρθια. «Είναι ένα απίστευτα καλό gadget που πρέπει να έχετε οπωσδήποτε», τονίζει. (Θα το βρείτε online ως freezer-bag stand) Ξεπαγώστε με ασφάλεια. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τυποποίησης Τροφίμων, τα κατεψυγμένα τρόφιμα –και ιδίως το κρέας– πρέπει να ξεπαγώνουν μόνο μέσα στο ψυγείο. Η κατάψυξη δεν σκοτώνει τα βακτήρια. Απλώς αναστέλλει την ανάπτυξή τους. Οπότε όσο περισσότερο χρόνο περνάει το κρέας στην «επικίνδυνη ζώνη» μεταξύ 8 και 63 βαθμούς Κελσίου (στην οποία τα βακτήρια μπορούν να πολλαπλασιαστούν γρήγορα), τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος. Μάθετε να μαγειρεύετε με κατεψυγμένα τρόφιμα. «Στα βιβλία μου, δίνω πάντα μια τεράστια λίστα στην αρχή», λέει η Μαλχόλαντ, «Αν δεν θέλετε να ξεπαγώσετε ένα γεύμα ή το ξεχνάτε πάντα, στη λίστα θα βρείτε όλα όσα υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο που μαγειρεύονται κατεψυγμένα». Εάν έχετε αμφιβολίες, ακολουθήστε μια συνταγή κατάψυξης. Σύμφωνα με τη Σούζαν Μαλχόλαντ, για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον καταψύκτη σας πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια συνταγή που προορίζεται για αυτόν. «Αν βάλετε περισσεύματα στην κατάψυξη, δεν πρόκειται να γίνουν ως εκ θαύματος ένα καταπληκτικό γεύμα», λέει. «Οι συνταγές που γράφω είναι συνταγές κατάψυξης. Είναι φτιαγμένες για την κατάψυξη. Μαγειρεύονται με διαφορετικό τρόπο». Να σημειωθεί ότι πολλές από τις συνταγές της Μαλχόλαντ περιλαμβάνουν την κατάψυξη όλων μαζί των υλικών ενός γεύματος –για παράδειγμα κρέας, λαχανικά, μπαχαρικά, τα πάντα– ώστε να μπορούν να αποψυχθούν και να μπουν σε ένα slow cooker. Αλλά δεν είναι απαραίτητο ένα τέτοιο σκεύος. Οταν τα υλικά είναι κατεψυγμένα όλα μαζί, έχουν την ίδια θεροκρασία και ξεπαγώνουν στην κατσαρόλα ενώ μαγειρεύονται. Οι πατάτες μπορούν να μπουν στον φούρνο κατευθείαν από την κατάψυξη. Σύμφωνα με την Τζέιν Λάβετ, στην πραγματικότητα, οι κατεψυγμένες πατάτες χρειάζονται λιγότερο χρόνο στο φούρνο. «Δεν είμαι επιστήμονας», λέει, «αλλά νομίζω ότι ο λόγος που μαγειρεύονται πιο γρήγορα είναι επειδή έχουν στεγνώσει λίγο στην κατάψυξη, οπότε δεν έχουν τόση υγρασία». Για να προετοιμάσετε τις πατάτες, τις ξεφλουδίζετε, τις κόβετε σε κομμάτια ίσου μεγέθους και τις αφήνετε να βράσουν για 15 λεπτά. Τις στραγγίζετε και όταν κρυώσουν, τις απλώνετε σε έναν δίσκο και τον βάζετε στην κατάψυξη. Οταν παγώσουν εντελώς και σκληρύνουν, τις βάζετε σε μια σακούλα κατάψυξης. Βάλτε ετικέτες σε ΟΛΑ τα σακουλάκια κατάψυξης και τα δοχεία. Είναι πολύ πιο σημαντικό από ό,τι ακούγεται. Κάθε φορά που καταψύχετε κάτι, σημειώστε με ανεξίτηλο μελάνι τι είναι και την ημερομηνία που μπήκε στην κατάψυξη. «Πάντα σκέφτομαι ότι θα θυμάμαι», λέει η Λάβετ. «Στην πραγματικότητα, όμως, ξεχνάω». Τα UFO (Unidentified Frozen Objects) σπάνια …δραπετεύουν από την κατάψυξη, γιατί κανείς δεν θέλει ποτέ να πάρει το ρίσκο. (Οπότε τα στέλνεις στον Καιάδα και είναι κρίμα) Αν σας τελειώσουν οι σακούλες, κανένα πρόβλημα. Στρώστε ένα μπολ με διαφανή μεμβράνη, γεμίστε το με σούπα, σάλτσα ή οτιδήποτε άλλο και βάλτε το στην κατάψυξη. Μόλις στερεοποιηθεί, μπορείτε να αφαιρέσετε το κομμάτι της σούπας σε σχήμα μπολ από το μπολ, να το τυλίξετε σφιχτά με μεμβράνη και να το αποθηκεύσετε στην κατάψυξή σας. Τέλειο; Αποθηκέψτε στην κατάψυξη ψιλοκομμένα λαχανικά. Θα τα παγώσετε σύμφωνα με το νούμερο 8 ή θα τα έχετε προμηθευτεί κατεψυγμένα από σούπερ μάρκετ, στους καταψύκτες των οποίων υπάρχουν πραγματικοί θησαυροί. Ετσι θα εξοικονομήσετε πολύ κόπο και χρόνο, και αν τα χρησιμοποιείτε σε μαγειρευτά ή ψητά φαγητά, θα παρατηρήσετε ελάχιστη έως καμία διαφορά. Εξοικονομήστε χρήματα. Τα έτοιμα κατεψυγμένα λαχανικά είναι συχνά φθηνότερα από τα φρέσκα και συνήθως πιο φρέσκα, αφού καταψύχθηκαν λίγο μετά τη συλλογή τους. Μπορείτε ακόμη να αγοράσετε ένα έτοιμο μείγμα ψιλοκομμένων λαχανικών με καρότο, σέλινο και κρεμμύδι σαν βάση για αμέτρητες σούπες και σάλτσες. Καταψύξτε ψίχουλα ψωμιού (και τριμμένη φρυγανιά επίσης). Κάντε ψίχουλα μια ολόκληρη μπαγιάτικη φρατζόλα (ή καρβέλι), χρησιμοποιήστε όσα θέλετε και βάλτε τα υπόλοιπα σε σακούλα και στην κατάψυξη. «Δεν σκληραίνουν», λέει η Λάβετ, «οπότε μπορείτε να βγάζετε όσα θέλετε κάθε φορά». Η κατάψυξη του ψωμιού εκτός από βολική είναι και πιο υγιεινή. Εχει αποδειχτεί ότι στην κατάψυξη, ορισμένοι από τους υδατάνθρακες του ψωμιού μετατρέπονται σε ανθεκτικό άμυλο, το οποίο αντιστέκεται στην πέψη και μειώνει τη γλυκαιμική απόκριση (αύξηση της γλυκόζης στο αίμα μετά το φαγητό). Το ίδιο συμβαίνει και με φρυγανισμένο ψωμί. Οπότε ψήνοντας στην τοστιέρα κατεψυγμένο ψωμί έχετε κάτι ακόμα καλύτερο. Καταψύξτε τριμμένη παρμεζάνα. Το τρίψιμο της παρμεζάνας είναι σκληρή δουλειά, λέει η Τζέιν Λάβετ. Οπότε τρίβει μεγάλες ποσότητες τυριού στο πολυμίξερ. Μπορείτε εξάλλου να αγοράζετε παρμεζάνα ή άλλα τυριά τριμμένα και τα χρησιμοποιείτε απευθείας από την κατάψυξη. Να προσθέσω, εδώ, ακόμη τη συμβουλή φίλης Αμερικανίδας. Αγόρασε στο Παρίσι γαλλικά τυριά σε ποσότητες που δεν μπορούσαν καταναλωθούν άμεσα. Οταν γύρισε στην πατρίδα της, τα χώρισε σε παρτίδες, τα τύλιξε αεροστεγώς με διαφανή μεμβράνη και τα φύλαξε στην κατάψυξη. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι Γάλλοι θα το θεωρήσουν σκέτη ιεροσυλία, αλλά το δοκίμασα (με ελληνικά τυριά, ναξιώτικα και κρητικά) και πιστέψτε με, αξίζει! Καταψύξτε τη σάλτσα. «Αν μου περισσέψει λίγο γκρέιβι», λέει η Τζέιν Λάβετ, «απλώς το βάζω σε ένα μικρό δοχείο ή σε ένα κεσέ από γιαούρτι, γράφω απέξω τι είναι: αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, οτιδήποτε και το βάζω στην κατάψυξη. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα φτιάξω αυτό το είδος της σάλτσας, θα προσθέσω στην κατσαρόλα και την κατεψυγμένη, κάτι που κάνει το φαγητό ακόμα πιο νόστιμο». (Δίδαγμα: Δεν πετάμε ποτε τα κεσεδάκια του γιαουρτιού με καπάκι, ή άλλα μικρά γιάλινα βαζάκια, ούτε την όποια σάλτσα, όσο λίγη κι αν έχει περισσέψει) Καταψύξτε φρέσκα βότανα. Μπορείτε να διατηρήσετε τη γεύση –αν όχι την υφή– των ψιλοκομμένων φρέσκων βοτάνων, καταψύχοντάς τα. Βάλτε τα σε παγοθήκες μαζί με νερό και όταν παγώσουν, αλείψτε τα παγάκια με λίγο λάδι και τα φυλάξτε τα σε σακουλάκια. (Εγώ πάλι προσπερνάω αυτό το βήμα. Βάζω τα αρωματικά μου αφού τα πλύνω και τα στεγνώσω (άνιθο, μαϊντανό, κόλιανδρο κ.λπ.), ολόκληρα ματσάκια ή ψιλοκομμένα, σε σακουλάκια κατάψυξης, πιέζω πολύ καλά να φύγει ο αέρας, τα σφραγίζω και τα βάζω στην κατάψυξη. Εναλλακτικά, μπορείτε να αγοράσετε τα περισσότερα βότανα, ήδη ψιλοκομμένα και κατεψυγμένα, από το σούπερ μάρκετ. Οπωσδήποτε, σημειώστε απέξω τι είναι και την ημερομηνία κατάψυξης. Παγώστε τα ασπράδια των αυγών. Αν χρησιμοποιείτε περισσότερους κρόκους από ό,τι ασπράδια αντί να πετάξετε το πλεόνασμα μπορείτε να τα παγώσετε. Γιατί μετά την απόψυξη το ασπράδι του αυγού μπορεί να χτυπηθεί και να γίνει ωραία μαρέγκα. «Οσο πιο παλιό είναι ένα ασπράδι αυγού, τόσο καλύτερα χτυπιέται», λέει η Τζέιν Λάβετ. Υπολογίστε ότι ένα ασπράδι αυγού ισοδυναμεί, περίπου, με 30 ml ή 30 γρ, οπότε μπορείτε να τα χωρίσετε σε ανάλογες παρτίδες πριν τα καταψύξετε. Και όταν μαζέψετε έξι ασπράδια, τα ξεπαγώνετε φτιάχνετε μια υπέροχη Πάβλοβα. (Δείτε εδώ τη συνταγή) Μην αγοράζετε έτοιμα γεύματα όταν μπορείτε να φτιάξετε τα δικά σας. «Δεν θέλω να αγοράσω ένα έτοιμο κάρυ όταν ξέρω ότι μπορώ να φτιάξω ένα σπιτικό κάρυ σε 10 λεπτά που θα είναι εξαιρετικά υγιεινό», λέει, τέλος, η Σούζαν Μαλχόλαντ. «Είναι ένας πολύ πιο ωραίος τρόπος ζωής. Καταφέρνετε να εκπληρώσετε αυτό το υπέροχο όνειρο, που είναι να τρώτε πραγματικά καλό, θρεπτικό, σπιτικό φαγητό, χωρίς τη σκλαβιά της κουζίνας. Δεν μου αρέσει να μαγειρεύω» ισχυρίζεται και προσθέτει ότι οι εκδότες της «τρελαίνονται που το λέω συνέχεια στον κόσμο, αλλά είναι αλήθεια»… (Αν θέλετε, δείτε εδώ μια εύκολη συνταγή μας με κοτόπουλο κάρυ).

