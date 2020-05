Εμείς και η τροφή μας σε βραβευμένες φωτογραφίες

Λαμπρές φωτογραφίες που αναδεικνύουν τις μεγάλες αντιθέσεις στο τρόπο που βλέπουμε και αλληλεπιδρούμε με την τροφή μας βραβεύτηκαν για δέκατη χρονιά φέτος στο πλαίσιο του Pink Lady Food Photographer of the Year. Οι κατηγορίες καλύπτουν όλο το εύρος της απεικόνισης των τροφίμων στην κοινωνία, υπάρχει κάτι για όλους: Από styling πιάτων για περιοδικά μέχρι εικόνες οικογενειών που τρώνε μαζί κατά τη διάρκεια θρησκευτικών εορτασμών.

Ανοιχτός σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες, ηλικιωμένους και νέους, ο διαγωνισμός αποδίδει στις καλύτερες φωτογραφίες και βίντεο τροφίμων από όλο τον κόσμο, τις τιμές και την αναγνώριση που τους αξίζει. Ιδρύθηκε από την Κάρολαϊν Κάνιον και την ομάδα της The Food Awards Company και από το 2011 έχουν υποβληθεί σχεδόν 60.000 φωτογραφίες από περισσότερες από 77 χώρες.