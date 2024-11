Ζελένσκι: Βορειοκορεάτες στο μέτωπο, νέο κεφάλαιο αστάθειας

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι τα στρατευματά της αντιμετώπισαν, για πρώτη φορά στο πεδίο των μαχών, βορειοκορεάτες στρατιώτες τους οποίους έχει αποστείλει το καθεστώς του Κιμ Γιόνγκ Ουνη προς υποστήριξη της «φίλης» Ρωσίας.

Σε συνέντευξή του στο νοτιοκορεατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο KBS, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε ότι μια «μικρή ομάδα» βορειοκορεατών στρατιωτών δέχθηκε επίθεση από τις ουκρανικές δυνάμεις. Η Σεούλ, ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι υπήρξε ένα «περιστατικό» στο οποίο ενεπλάκη ένας μικρός αριθμός βορειοκορεατών στρατιωτών «κοντά στη γραμμή του μετώπου».

Μάλιστα, στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορούν σχετικές εικόνες και βίντεο, που φαίνεται να δείχνουν Βορειοκορεάτες στην περιοχή του Κουρσκ.

🇰🇵🇷🇺🇺🇦The first Group of the military from the North Korea in the Kursk region Russia.

North Korean soldiers in the Kursk region are undergoing mine-explosive training under the supervision of Russian instructors.#Ukraine #UkraineWar #UkraineRussiaWar #Kursk pic.twitter.com/fAG8hdmg6f

