Χούθι: Αφησαν ελεύθερο το πλήρωμα του «Galaxy Leader»

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης άφησαν ελεύθερα έπειτα από 14 μήνες τα μέλη του πληρώματος του πλοίου «Galaxy Leader», που είχαν συλλάβει στ’ ανοικτά των ακτών της Υεμένης τον Νοέμβριο του 2023.

Την είδηση μετέδωσαν το τηλεοπτικό δίκτυο των ανταρτών Al Masirah και το πρακτορείο ειδήσεων Saba των Χούθι.

Οι ναυτικοί κρατούνταν από τους σιίτες αντάρτες μετά την κατάσχεση του πλοίου, το οποίο έπλεε από την Τουρκία στην Ινδία. Το «Galaxy Leader» ανήκει σε βρετανική εταιρεία και έχει ναυλωθεί από ιαπωνική εταιρεία. Ιδιοκτήτης του, εν μέρει, είναι και ένας ισραηλινός επιχειρηματίας.

Ηταν το πρώτο που είχε γίνει στόχος των σιιτών φιλοϊρανών ανταρτών στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι ναυτικοί αφέθηκαν ελεύθεροι και παραδόθηκαν στο Ομάν, μετά τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

🚨⚡️ The Houthi group in Yemen:

“The crew of the ship ‘Galaxy Leader’ was released in coordination with Hamas and mediation by the Sultanate of Oman as part of the ceasefire.”

The Israeli ship was hijacked by the Houthis on November 20, 2023 while crossing the Red Sea during… pic.twitter.com/7UYNnw553m

