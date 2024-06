Χιού Γκρόσβενορ: Παντρεύτηκε ο πιο περιζήτητος εργένης της Βρετανίας

Ο πλουσιότερος και πλέον περιζήτητος εργένης στη Βρετανία δεν είναι πια εργένης. Ο 33χρονος Χιού Γκρόσβενορ, δούκας του Γουέστμινστερ, παντρεύτηκε την Παρασκευή παρουσία του πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Ο δισεκατομμυριούχος αριστοκράτης και βαφτιστήρι του βασιλιά Καρόλου αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης με την αγαπημένη του, την 31χρονη Ολίβια Χένσον, στον καθεδρικό ναό του Τσέστερ.

Η Ολίβια εμφανίστηκε με ένα μακρύ λευκό νυφικό και εντυπωσιακό πέπλο που το συνδύασε με μπλε γόβες, ενώ φόρεσε μια εντυπωσιακή τιάρα και σκουλαρίκια με πέρλες. Κατά την προσέλευσή της στον καθεδρικό ναό φύσηξε και ο αέρας σήκωσε το μακρύ πέπλο της, με την κάμερα να απαθανατίζει το στιγμιότυπο.

Μεγάλος απών από τη γαμήλια τελετή ήταν ο πρίγκιπας Χάρι, καθώς, όπως επισήμανε ο βρετανικός Τύπος, ο γαμπρός είναι στενός φίλος του δούκα του Σάσεξ.

Ο βασιλιάς Κάρολος επίσης δεν παρέστη στον γάμο, δεδομένης της συνεχιζόμενης θεραπείας του για τον καρκίνο και της πρόσφατης εμφάνισής του στις εκδηλώσεις μνήμης της D-Day στη Νορμανδία. Απούσα ήταν και η σύζυγος του Γουίλιαμ, Κέιτ Μίντλετον, η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο και αναρρώνει από τις χημειοθεραπείες στο Παλάτι του Κένσινγκτον.



Ο βαθύπλουτος Γκρόσβενορ έχει στενές σχέσεις με τη μοναρχία και είναι νονός του μεγαλύτερου γιου του Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, του δεκάχρονου πρίγκιπα Τζορτζ και του γιου του Χάρι, του πεντάχρονου Αρτσι. Επιπροσθέτως, είναι 7ος δούκας του Γουέστμινστερ.

Ο δούκας κατατάχθηκε στην 11η θέση στη λίστα των πλουσίων των Sunday Times του 2023, με εκτιμώμενη περιουσία 9,9 δισ. λιρών, αφού κληρονόμησε την περιουσία και τα κτήματα από τον πατέρα του.

The moment the Duke of Westminster and his wife stepped outside Chester Cathedral! 📸💍 pic.twitter.com/OGufWxPgNq

— Hits Radio Staffordshire and Cheshire (@HitsStaffs) June 7, 2024