Χάος στο Λονδίνο: Νέα επιδρομή αλόγων στο κέντρο της πόλης

Αναστάτωση επικράτησε τη Δευτέρα στο κέντρο του Λονδίνου με στρατιωτικά άλογα να διακρίνονται σε βίντεο να τρέχουν πανικόβλητα στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας.

Το περιστατικό συνέβη γύρω από το Νάιτσμπριτζ (κοντά στο Χάιντ Παρκ) καθώς έξι άλογα εκτελούσαν άσκηση ρουτίνας υπό τον έλεγχο πέντε στρατιωτών.

Το άλογο-οδηγός το οποίο ο αναβάτης του δεν ίππευε αλλά κρατούσε από το χαλινάρι, τρόμαξε από ένα λεωφορείο και άρχισε να τρέχει. Στη συνέχεια το ακολούθησαν άλλα δύο, τα οποία κατάφεραν να ξεφύγουν από τους αναβάτες τους.

Three military horses bolted through Belgravia this Monday morning, pic.twitter.com/hEj1NpAKKH

Το περιστατικό σημειώνεται λίγους μήνες αφότου μία παρόμοια κατάσταση εκτυλίχθηκε στους δρόμους του Λονδίνου προκαλώντας μάλιστα τραυματισμούς πολιτών.

Η αστυνομία και ο στρατός πάντως συνεργάστηκαν σε αυτήν την περίπτωση και κατάφεραν να περισυλλέξουν τα ζώα «γρήγορα και με ασφάλεια». Eνας εκπρόσωπος του στρατού είπε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι, ενώ ασκούνταν σήμερα το πρωί, τρία άλογα χάθηκαν από τους αναβάτες τους. Ανακτήθηκαν γρήγορα και με ασφάλεια. Ένα άλογο τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά δεν απαιτείται περαιτέρω θεραπεία και δεν υπήρξαν τραυματισμοί στους εμπλεκόμενους στρατιώτες».

Ενα ακόμη βίντεο απαθανάτισε ένα άλογο να πέφτει πάνω σε όχημα πριν αρχίσει να τρέχει στη μέση ενός πολυσύχναστου δρόμου του Λονδίνου.

Military horses hit into a black cab in London after losing their riders pic.twitter.com/jFGirzK3gk

— UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) July 1, 2024