Επιδρομή βασιλικών αλόγων στο κέντρο του Λονδίνου

Πέντε -κατ’ άλλες βρετανικές πηγές επτά- αλαφιασμένα άλογα του Ιππικού του Βασιλικού Οίκου βρέθηκαν να τρέχουν ανεξέλεγκτα στο κέντρο του Λονδίνου, σκορπίζοντας τον πανικό και τραυματίζοντας τουλάχιστον 5 άτομα.

Τα άλογα φαίνεται πως ξέφυγαν αφού έριξαν τους αναβάτες τους στη διάρκεια της πρωινής τους άσκησης και άρχισαν να τρέχουν χτυπώντας περαστικούς και οχήματα. Μάλιστα οι εικόνες δείχνουν ένα από αυτά να τρέχει γεμάτο αίματα…

Δύο από τα άλογα έσπασαν τα τζάμια ενός ταξί που περίμενε έξω από το ξενοδοχείο Clermont στο Buckingham Palace Road ενώ ένας οδηγός βαν είπε οτι είδε ξαφνικά να πέφτουν πάνω στο όχημά του τρία ή τέσσερα άλογα… Ένα άλλο άλογο, γράφει ο Guardian, έπεσε πάνω σε σταθμευμένο διώροφο τουριστικό λεωφορείο, σπάζοντας το παρμπρίζ.

Μια μεγάλη περιοχή στο κέντρο του Λονδίνου αποκλείστηκε και χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία και ο στρατός, που κατάφερε να ελέγξει τα άλογα και να τα οδηγήσει πίσω στο… παχνί τους. Ένας εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε: «Όλα τα άλογα έχουν πλέον ανακτηθεί και έχουν επιστρέψει στο στρατόπεδο. Ιατρική φροντίδα παρέχεται τόσο στους ανθρώπους όσο και στα άλογα που έχουν τραυματιστεί».

The army says all horses running loose in central London have been recovered, with four people left injured https://t.co/QGs5f4gi72

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 24, 2024