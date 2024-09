Χάος στη Βηρυτό: Δεκάδες ισραηλινές αερο-επιδρομές, άγνωστη η τύχη του Νασράλα

Νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών έπληξε τα νότια προάστια της Βηρυτού νωρίς το Σάββατο, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα κατά της Χεζμπολάχ και μετά από ένα συντριπτικό πλήγμα σε κέντρο διοίκησης της οργάνωσης, που φαίνεται ότι είχε στόχο τον ίδιο τον ηγέτη της, Χασάν Νασράλα.

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters αναφέρουν περισσότερες από 20 αεροπορικές επιδρομές προς τα ξημερώματα του Σαββάτου. Εγκαταλείποντας τα σπίτια τους στα νότια προάστια, χιλιάδες Λιβανέζοι συγκεντρώθηκαν σε πλατείες, πάρκα και πεζοδρόμια στο κέντρο της Βηρυτού και σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Η επίθεση της Παρασκευής ήταν σύμφωνα με το Reuters μακράν η ισχυρότερη επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό κατά τη διάρκεια σχεδόν ενός έτους πολέμου με τη Χεζμπολάχ και σφοδρότερη από το 2006. Η επικίνδυνη κλιμάκωση, μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο, περιλαμβάνει καθημερινές εχθροπραξίες, και αυξάνει κατακόρυφα τους φόβους για ευρεία και ανεξέλεγκτη σύγκρουση, με ενδεχόμενη εμπλοκή του Ιράν.

Το χτύπημα της Παρασκευής είχε στόχο τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, όπως μετέδιδαν το βράδυ της Παρασκευής διεθνή Μέσα. Ωστόσο, δεν υπάρχει από καμία πλευρά επιβεβαίωση για την τύχη του.

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου ο ισραηλινός στρατός ανέφερε μέσω X ότι εξουδετέρωσε τον Μοχάμεντ Αλί Ισμαήλ, διοικητή της μονάδας πυραύλων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, και τον αναπληρωτή του, Χουσεΐν Αχμάντ Ισμαήλ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Αλί Ισμαήλ ήταν καθοδηγητής πολυάριθμων τρομοκρατικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της εκτόξευσης ρουκετών προς το ισραηλινό έδαφος και της εκτόξευσης ενός πυραύλου εδάφους-επιφανείας προς το κεντρικό Ισραήλ την Τετάρτη.

🔴Muhammad Ali Ismail, the Commander of Hezbollah’s Missile Unit in southern Lebanon, and his deputy, Hussein Ahmad Ismail, were eliminated in a precise IAF strike.

Ali Ismail was responsible for directing numerous terrorist attacks against the State of Israel, including the… pic.twitter.com/Esoyg4pLM7

— Israel Defense Forces (@IDF) September 28, 2024