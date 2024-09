Το Ισραήλ βομβάρδισε το αρχηγείο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Τη σφοδρότερη επιδρομή από τον πόλεμο του 2006 εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός το απόγευμα της Παρασκευής στον Λίβανο, την ώρα μάλιστα που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρισκόταν στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ισραηλινά μαχητικά βομβάρδισαν, σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, το «αρχηγείο» της οργάνωσης στα νότια προάστια της Βηρυτού, με ισχυρές εκρήξεις να ακούγονται σε όλη την πόλη από τα διαδοχικά αεροπορικά πλήγματα, σύννεφα καπνού να υψώνονται, κτίρια να έχουν ισοπεδωθεί, ασθενοφόρα να τρέχουν, και κάτοικοι να φεύγουν πανικόβλητοι.

Εξι κτίρια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τις επιδρομές, δήλωσε μια πηγή που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ. Οι εκρήξεις προκάλεσαν τεράστιους κρατήρες σε πολλά σημεία, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al-Manar της τρομοκρατικής οργάνωσης.

BREAKING: Thick clouds of smoke can be seen rising from Beirut after multiple explosions were heard, according to witnesses from Reuters news agency.https://t.co/EjcsFFgjbn

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/XXaguk06hZ

— Sky News (@SkyNews) September 27, 2024