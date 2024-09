Ιράν: Ακόμη πιο σκληρά μέτρα για τις γυναίκες από τους μουλάδες

Στο Ιράν, το Συμβούλιο των Φρουρών της Επανάστασης ενέκρινε έναν σκληρότερο νόμο για τη χρήση της μαντήλας που επιβάλλεται διά της βίας στις γυναίκες. Οπως έγραψε η Γκρέτα Πριβιτέρα στην Corriere della Sera, «έτσι ακριβώς λειτουργεί η δικτατορία». Μπορεί ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν να δηλώνει μεταρρυθμιστής και να δεσμεύεται ότι η λεγόμενη «αστυνομία ηθικής» δεν θα ενοχλεί στο εξής τις γυναίκες, ωστόσο τα πράγματα βαίνουν επί τα χείρω.

Την περασμένη Τετάρτη οι Φρουροί, το παραστρατιωτικό σώμα που είναι απολύτως ελεγχόμενο από τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενέκρινε τον νέο νόμο που αφορά τη μαντήλα και προβλέπει οικονομικά πρόστιμα, περιορισμούς στη χρήση του διαδικτύου, απαγόρευση ταξιδιών στο εξωτερικό και μεγαλύτερης διάρκειας φυλάκιση για όσες «δεν τη φορούν σωστά» –όπως δεν τη φορούσε σωστά και η αδικοχαμένη Μάσα Αμινί–, αλλά και για όποιον προωθεί στα social media «το γυμνό και τις απρέπειες».

Για αυτή την αρνητική εξέλιξη ήταν βέβαιοι οι ιρανοί ακτιβιστές, συνέχισε η συντάκτρια, οι οποίοι ουδέποτε πίστεψαν ότι ο Πεζεσκιάν θα φέρει την αλλαγή στην Ισλαμική Δημοκρατία: «Η δικτατορία από τη φύση της δεν μεταρρυθμίζεται» σχολιάζουν από την Τεχεράνη. «Αυτή η κίνηση της εξουσίας εξόργισε τον ιρανικό λαό και διεύρυνε το χάσμα που τον χωρίζει από την ισλαμιστική κυβέρνηση».

Η Corriere θύμισε ότι, προ ημερών, στον ΟΗΕ ο Πεζεσκιάν παρουσίασε τον εαυτό του ως προοδευτικό, με πολιτικό πρόγραμμα βασισμένο στις μεταρρυθμίσεις, στην εποικοδομητική αλληλεπίδραση με τον υπόλοιπο κόσμο και στην οικονομική ανάπτυξη, όμως αυτά ήταν κούφια λόγια.

Ο βρετανικός Guardian ανέφερε ότι ο ιρανικής καταγωγής Μπένχαμ Μπεν Ταλεμπού, senior fellow στο αμερικανικό (Ουάσινγκτον) think tank με την ονομασία Foundation for Defense of Democracies, σχολίασε δηκτικά την περίπτωση Πεζεσκιάν: «Αλλαξε το στυλ, όχι η ουσία. Η Ισλαμική Δημοκρατία ελπίζει να εξαπατήσει τον κόσμο βάζοντας κραγιόν σε ένα γουρούνι».

Κατά τη γνώμη πολλών Δυτικών αναλυτών, συνέχισε η Ιταλίδα, ο Πεζασκιάν προσπαθεί να πουλήσει μετριοπαθή γραμμή, όμως στο Ιράν οι σκληροπυρηνικοί δεν είχαν ποτέ την πρόθεση να τον ακολουθήσουν. «Ο Πεζεσκιάν ήταν και παραμένει μαριονέτα του Χαμενεΐ» σχολιάζουν οι ίδιοι ακτιβιστές από την Τεχεράνη. Στο τέλος του ρεπορτάζ για τη μαντήλα, η Πριβιτέρα ασχολήθηκε και με το Μεσανατολικό:

«Εδώ και έναν χρόνο το ιρανικό καθεστώς πολεμάει σε δύο μέτωπα. Στο εξωτερικό εναντίον του Ισραήλ, με τους πολιτοφύλακες της Χαμάς και της Χεζμπολάχ. Και στο εσωτερικό εναντίον της πλειοψηφίας του λαού, ο οποίος θέλει την ανατροπή της δικτατορίας. Ο Πεζεσκιάν μίλησε περί τυφλής ισραηλινής τρομοκρατίας στον Λίβανο, η οποία δεν θα μείνει αναπάντητη, και κατήγγειλε εμμέσως και τις Δυτικές κυβερνήσεις, οι οποίες στηρίζουν το Ισραήλ. ‘‘Εχουν το θράσος να αυτοπροβάλλονται ως φορείς υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου’’ είπε».

