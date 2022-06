Viral η φωτογραφία Μητσοτάκη με τη νεαρή εργαζόμενη στην πιτσαρία της Μεσσήνης

Κατά την περιοδεία του στο κέντρο της Μεσσήνης την Πέμπτη, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να τα πει με κατοίκους και καταστηματάρχες της περιοχής. Μία από τις στάσεις που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν σε πιτσαρία της πόλης, όπου ο φωτογραφικός φακός τον απαθανάτισε να συνομιλεί με μία από τις εργαζόμενες κρατώντας της το χέρι.

Η εν λόγω φωτογραφία έγινε viral στα social media μέσα σε λίγα λεπτά από τη δημοσίευσή της, φθάνοντας μάλιστα να κάνει και… «διεθνή καριέρα», χάρη στη γνωστή σατιρική στήλη της βελγικής εφημερίδας The Brussels Times, «Le Chou News».

«Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας ερωτεύτηκε στην τοπική του πιτσαρία», ήταν ο τίτλος που επέλεξε η στήλη, αναδημοσιεύοντας το τρυφερό ενσταντανέ του Πρωθυπουργού με την υπάλληλο του εστιατορίου στη Μεσσήνη.

Greece’s Prime Minister Falls In Love At His Local Pasta Restaurant pic.twitter.com/DKYwVwfp5P

— Le Chou News (@LeChouNews) June 16, 2022