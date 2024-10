Βίντεο ντοκουμέντο με τον Σινουάρ να καταφεύγει σε τούνελ πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δημοσίευσε το Σάββατο ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει τον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, να διαφεύγει τη νύχτα πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου σε ένα σύμπλεγμα τούνελ κάτω από το σπίτι του στη Χαν Γιούνις, μεταφέροντας εξοπλισμό και προμήθειες για παρατεταμένη παραμονή στα υπόγεια καταφύγια της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τον IDF, το βίντεο, που βρέθηκε στη Γάζα πριν από αρκετούς μήνες, αποδεικνύει ότι «ακόμα και την παραμονή της σφαγής ο Σινουάρ ασχολείτο με την επιβίωση του και την επιβίωση της οικογένειάς του».

«Λίγες ώρες πριν από τη σφαγή, ο Σινουάρ και η οικογένειά του διέφυγαν μόνοι τους στο τούνελ. Για ώρες, μετέφεραν σακούλες με τρόφιμα, νερό, μαξιλάρια, τηλεόραση plasma, στρώματα και άλλες προμήθειες για μακροχρόνια παραμονή» εξήγησε ο εκπρόσωπος τύπου του ισραηλινού στρατού αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι σε συνέντευξη Τύπου όπου έδειξε το βίντεο, μιλώντας πρώτα στα εβραϊκά και στη συνέχεια κάνοντας σύντομες δηλώσεις στα αγγλικά.

«Μεταξύ άλλων, αυτά τα βίντεο βοήθησαν τον IDF και τη Σιν Μπετ (σ.σ. υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ) να περιορίσουν την περιοχή αναζήτησης του Σινουάρ. Τον καταδιώξαμε και τον αναγκάσαμε να κινηθεί ως καταζητούμενος».

The IDF releases footage showing Hamas leader Yahya Sinwar on the night before the October 7 onslaught fleeing to a tunnel while bringing down equipment.

According to the IDF, the video was recovered several months ago. pic.twitter.com/fXTubnvevk

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 19, 2024