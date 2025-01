Βερολίνο: Πρόβαλαν τον ναζιστικό χαιρετισμό του Μασκ στο εργοστάσιο της Tesla

Αριστεροί ακτιβιστές πρόβαλαν στο εργοστάσιο της Tesla στο Βερολίνο μια γιγαντιαία εικόνα του Ελον Μασκ να κάνει τον χαιρετισμό που έχει προκαλέσει παγκόσμιο σάλο μαζί με τη λέξεις «Heil» και «μποϊκοτάζ».

Δύο ακτιβιστικές οργανώσεις που ονομάζονται Κέντρο Πολιτικής Ομορφιάς στη Γερμανία και Led By Donkeys στη Βρετανία πρόβαλαν τη φωτογραφία του ναζιστικού χαιρετισμού του Μασκ, στον εξωτερικό τοίχο του εργοστασίου, ύψους εννέα μέτρων, το βράδυ της Τετάρτης.

Δίπλα στη φωτογραφία του, εμφανίζονταν εναλλάξ οι λέξεις «Heil» και «μποϊκοτάζ» πριν το μεγάλο λογότυπο της Tesla.

Οι ακτιβιστές πρόβαλαν επίσης στον τοίχο ένα βίντεο που έδειχνε τα tweets του Μασκ υπέρ του ακροδεξιού γερμανικού κόμματος AfD.

Η φωτογραφία ήταν από την συγκέντρωση των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ, στην Ουάσινγκτον, τη Δευτέρα, μετά τη ορκωμοσία του αμερικανού προέδρου.

Οπως ανέφερε η Telegraph, εκπρόσωπος του Κέντρου Πολιτικής Ομορφιάς δήλωσε ότι οι ομάδες είχαν προβάλει την εικόνα για περίπου μία ώρα χωρίς να παρέμβει η αστυνομία.

Activists in Germany projected a message onto the @Tesla factory, tagging @elonmusk, with the title “Hitler Salute.” They highlighted Elon Musk’s open support for racist and fascist organizations and politicians. pic.twitter.com/4R9vnvPRMw

— kakasloi (@kakasloi) January 24, 2025