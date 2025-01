Ο ναζιστικός χαιρετισμός του Ελον Μασκ

Οι εικόνες του Μασκ που πλημμύρισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, δείχνουν τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου σε μια εξέδρα στην Capital One Arena της Ουάσινγκτον να επιδίδεται σε κάτι που σίγουρα θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως ναζιστικός χαιρετισμός.

Ο Μασκ στέκεται στην εξέδρα, που κοσμείται από την προεδρική σφραγίδα, και ευχαριστεί το πλήθος. Στη συνέχεια χτυπάει με δύναμη το δεξί του χέρι στο στήθος του και μάλλον άγαρμπα απλώνει το χέρι του προς τα έξω διαγωνίως προς το κοινό.

«Σας ευχαριστώ», λέει ο Μασκ. Κάνει τη χειρονομία προς το πλήθος, γυρίζει 180 μοίρες και την επαναλαμβάνει προς το υπόλοιπο πλήθος πίσω του. «Η καρδιά μου είναι μαζί σας», προσθέτει, τοποθετώντας το χέρι του ξανά στο στήθος του.

Τα σχόλια για την κίνηση του Μασκ διίστανται. Αλλοι τον επικρίνουν για τον «ξεκάθαρα φασιστικό» χαιρετισμό και άλλοι θεωρούν ότι ήταν απλά μία άγαρμπη χειρονομία, από αυτές που συνηθίζει.

Το Atlantic επισημαίνει ότι πολλοί ιστορικοί έχουν υποστηρίξει την ιδέα ότι η χειρονομία του Μασκ ήταν πράγματι ναζιστικός χαιρετισμός.

Για την ιστορικό Κλερ Ομπιν, ειδική στο ζήτημα του ναζισμού στις ΗΠΑ, δεν υπάρχει αμφιβολία: ο Μασκ έκανε όντως το «ζιγκ χάιλ», τον ναζιστικό χαιρετισμό, σχολίασε μέσω X.

Αλλη ιστορικός ειδικευμένη στον φασισμό, η Ρουθ Μπεν-Γκιάτ, επίσης τόνισε μέσω X πως, «αυτός ήταν όντως ναζιστικός χαιρετισμός, πολύ πολεμοχαρής».

