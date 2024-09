Τυφώνας Γιάγκι: Γέφυρα καταρρέει στο Βιετνάμ, «καταπίνοντας» τους οδηγούς

Φονικό είναι το πέρασμα του υπερτυφώνα Γιάγκι απο την Ασία, με τουλάχιστον 63 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους, εκατοντάδες να έχουν τραυματιστεί και δεκάδες να παραμένουν αγνοούμενοι. Τεράστιες είναι οι καταστροφές σε δίκτυα και υποδομές

Την Δευτέρα, στο Βιετνάμ ο τυφώνας προκάλεσε την καταστροφή της πολυσύχναστης γέφυρας Phong Chau. Κάμερα από το ταμπλό ενός διερχόμενου αυτοκινήτου κατέγραψε τη στιγμή που η γέφυρα κόβεται στα δύο «καταπίνοντας» τα οχήματα.

#WATCH 🇻🇳Typhoon Yagi, the strongest in decades, hit Vietnam, causing at least 59 deaths. Many are missing due to landslides and floods.

A bridge collapsed, millions lost power, and a bus with 20 passengers was swept away. The storm struck on Saturday and weakened to a tropical… pic.twitter.com/Ikqqm7z8h0

