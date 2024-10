Τσετσενία: Επίθεση σε οχηματοπομπή του ρωσικού στρατού

Ενας ρώσος στρατιώτης σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σε επίθεση αγνώστων εναντίον οχηματοπομπής των ενόπλων δυνάμεων στην Τσετσενία την Πέμπτη, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά ΜΜΕ.

Αγνωστοι στοχοποίησαν οχηματοπομπή σε προάστιο του Γκρόζνι, της πρωτεύουσας της επαρχίας, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το τοπικό απόσπασμα της Εθνοφρουράς.

«Στρατιωτικός σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε», συνέχισε το πρακτορείο. «Λήφθηκαν μέτρα για να βρεθούν και να συλληφθούν οι δράστες», πρόσθεσε.

Unknown people shot at Russian Guard (Rosgvardia) Ural truck in Chechnya

One Rosgvardia serviceman was killed in the Petropavlovskaya village of the Grozny district around 12:00 today, one injured.

📹Mash pic.twitter.com/rvz3HC5MlA

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 25, 2024