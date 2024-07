Τραμπ: «Χριστιανοί, ψηφίστε αυτή τη φορά και δεν θα χρειαστεί να το ξανακάνετε!»

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε την Παρασκευή σε μέλη χριστιανικής οργάνωσης ότι αν τον ψηφίσουν τον Νοέμβριο «σε τέσσερα χρόνια δεν θα χρειαστεί να ψηφίσετε πάλι. Θα το ‘χουμε φτιάξει τόσο καλά, δεν θα χρειαστεί να ξαναψηφίσετε».

Δεν είναι σαφές τι εννοούσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ με αυτό του το σχόλιο που έγινε κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας. Οι Δημοκρατικοί πάντως τον κατηγορούν ότι η αναφορά του συνιστά απειλή για τη Δημοκρατία και την συνδέουν με την απόπειρά του να ανατρέψει την ήττα του από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν το 2020, κάτι που οδήγησε στην αιματηρή εισβολή στο αμερικανικό Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου το 2021.

Η ομάδα της προεκλογικής του εκστρατείας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα διευκρίνισης των σχολίων του, αναφέρει το Reuters.

Trump: You have to get out and vote. You won’t have to do it anymore. Four years, it will be fixed, it will be fine. You won’t have to vote anymore.. In four years, you won’t have to vote again. pic.twitter.com/DBGcBr3Wht

