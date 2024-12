Τουρκική μπότα (και) στη Συρία – Ερντογάν: Είπα στον Ασαντ να καθορίσουμε μαζί το μέλλον της Συρίας, αλλά…

Απροκάλυπτα πια ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εμφανίζεται και μιλά ως συνδικαιούχος της κυριαρχίας μίας ακόμη γείτονος της Τουρκίας, δηλώνοντας ανερυθρίαστα ότι κάλεσε τον σύρο ομόλογό του, Μπασάρ αλ Ασαντ, να καθορίσουν «μαζί» το μέλλον της Συρίας, αλλά εκείνος δεν ανταποκρίθηκε!

Θριαμβολογώντας για την προέλαση των μισθοφόρων του στο συριακό έδαφος (ανταρτών, τζιχαντιστών και όποιων άλλων ενόπλων έχει επιστρατεύσει η Αγκυρα για να κάνουν τη «βρώμικη δουλειά» στη βόρεια -και όχι μόνο- Συρία, έτσι ωστε να μην επαναληφθούν οι εικόνες προηγούμενων ετών με τα φέρετρα με την τουρκική σημαία πάνω τους να επιστρέφουν στην Toυρκία), ο Ερντογάν, σε δηλώσεις του μετά την προσευχή της Παρασκευής στην Κωνσταντινούπολη, δεν έκρυψε ούτε τον απώτερο στόχο του: τη Δαμασκό!

«Η προέλαση της αντιπολίτευσης στη Συρία συνεχίζεται. Στην Ιντλίμπ, τη Χάμα, τη Χομς (πόλεις της Συρίας που έχουν πέσει στα χέρια των εντολοδόχων του) και φυσικά ο στόχος είναι η Δαμασκός», είπε με περίσσιο θράσος ο τούρκος πρόεδρος στους δημοσιογράφους και πρόσθεσε για την επικοινωνία που επιχείρησε να έχει με τον πρόεδρο Ασαντ:

«Είχαμε κάνει ένα τηλεφώνημα στον Ασαντ. Είπαμε: “Ελάτε, ας καθορίσουμε μαζί το μέλλον της Συρίας”. Δυστυχώς, δεν λάβαμε θετική απάντηση για το θέμα αυτό».

