Ο Ερντογάν ένα βήμα πιο κοντά στο «όνειρο» της Δαμασκού

Ηταν ένα θέαμα που, εδώ και χρόνια, ο Μπασάρ Αλ-Ασαντ φοβόταν και ο Ταγίπ Ερντογάν ονειρευόταν: μια τουρκική σημαία να κυματίζει στην αρχαία ακρόπολη του Χαλεπίου.

Ποιος και γιατί ύψωσε τη σημαία το βράδυ της Δευτέρας, λίγες ημέρες μετά την κατάληψη της ιστορικής πόλης από τους αντάρτες, δεν είναι σαφές, γράφουν οι Times.

Αλλά για πολλούς παρατηρητές, είναι ένα ακόμη σημάδι ότι η Αγκυρα, παρ’ όλο που το αρνείται, διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην τελευταία εξέλιξη της σύγκρουσης στη Συρία.

Τα τελευταία χρόνια, ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα για τη Δύση, καθώς βασική της έγνοια ήταν αρχικά η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και μετέπειτα και ο πόλεμος στη Γάζα και στον Λίβανο.

Αλλά για την Τουρκία, η Συρία βρισκόταν πάντα ψηλά στην ατζέντα του Ερντογάν. Ο πόλεμος στη γειτονιά της Αγκυρας έχει αναδιαμορφώσει ριζικά τη χώρα τόσο πολιτικά όσο και δημογραφικά, επισημαίνει η Χάνα Λουσίντα Σμιθ, ανταποκρίτρια των Times στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στην Τουρκία ζουν πλέον 3,6 εκατομμύρια σύροι πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν γίνει πονοκέφαλος για τον τούρκο πρόεδρο.

Το ίδιο και η αυξανόμενη επιρροή των κουρδικών πολιτοφυλακών στη Συρία, η οποία έγινε αισθητή και στην Τουρκία το 2015, όταν το PKK, μια τουρκοκουρδική πολιτοφυλακή, αναζωπύρωσε την ένοπλη δράση του σε τουρκικό έδαφος.

Βασικές προτεραιότητες της Αγκυρας είναι να επιστρέψουν οι πρόσφυγες στη Συρία και να απωθήσει τους Κούρδους. Για αυτό ο Ερντογάν, τους τελευταίους μήνες, προσπαθεί να συναντηθεί με τον Ασαντ ώστε να αποκαταστήσουν τις άλλοτε φιλικές τους σχέσεις.

Ο Ασαντ απέρριψε επανειλημμένα αυτές τις προτάσεις, επιμένοντας ότι η Τουρκία πρέπει πρώτα να αποσύρει τον στρατό της από το συριακό έδαφος. Η απαίτηση αυτή έχει τις ρίζες της στη μακροχρόνια πεποίθηση του σύρου δικτάτορα ότι ο Ερντογάν επιδιώκει να εγκαθιδρύσει ένα νέο καθεστώς στη Δαμασκό, που θα του επιτρέψει να επεκτείνει τη δική του επιρροή στον αραβικό κόσμο, σημείωσαν οι Times.

Οταν ξέσπασαν για πρώτη φορά διαδηλώσεις κατά του Ασαντ το 2011, ο Ερντογάν -προσωπικός φίλος τότε του σύρου προέδρου- προσπάθησε να παρέμβει. Τουρκικές αντιπροσωπείες, μεταξύ των οποίων και ο Αχμέτ Νταβούτογλου, ο τότε πρωθυπουργός, έφτασαν στη Δαμασκό, ελπίζοντας να πείσουν τον Ασαντ να μετριάσει την αντίδρασή του στις ταραχές.

