Τουρκία: Κτίρια κατέρρευσαν μετά από σεισμό 5,6 Ρίχτερ – ένας νεκρός

Τελειωμό δεν έχει το μαρτύριο των κατοίκων στις πληγείσες από τους σεισμούς περιοχές της Τουρκίας.

Νέος σεισμός μεγέθους 5,6 Ρίχτερ έπληξε την Δευτέρα την τουρκική επαρχία της Μαλάτια, προκαλώντας τουλάχιστον έναν θάνατο, πολλούς τραυματισμούς και κατάρρευση πολλών κτιρίων.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες έχουν τραυματισθεί μετά την σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών που έπληξε σήμερα την τουρκική επαρχία της Μαλάτια προκαλώντας την κατάρρευση κτιρίων, ανακοίνωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (Afad).

«Ενας συμπολίτης μας δυστυχώς έχασε την ζωή του, 69 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία», ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της υπηρεσίας Γιουνούς Σεζέρ.

Περίπου 30 κτίρια κατέρρευσαν από την σημερινή μετασεισμική δόνηση.

Ο δήμαρχος της πόλης Γεζίλγιουρτ, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο της δόνησης δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk ένας πατέρας και η κόρη του που προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν προσωπικά αντικείμενα στο σπίτι τους είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια του ενός από τα κτίρια που κατέρρευσαν.

«Κτίρια κατέρρευσαν και οι ομάδες έρευνας και διάσωσης έχουν σπεύσει επιτόπου», ανακοίνωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (Afad).

Ο δήμαρχος της πόλης Γεζίλγιουρτ, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο της δόνησης, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk ότι κτίρια έχουν καταρρεύσει και ότι διεξάγονται έρευνες για θύματα.

An earthquake of magnitude 5.6 has hit eastern #Turkey

About 25 buildings collapsed during the new earthquake in Turkey.

The authorities of the Eshilyurta district of Malatya reported that a father and daughter were under the rubble of one of the buildings. #Turchia pic.twitter.com/ajrguIGfm2

— Feher_Junior (@Feher_Junior) February 27, 2023