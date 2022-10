Το Κίεβο κάλεσε την ΙΑΕΑ να δει ότι δεν έχει «βρώμικη βόμβα»

Η Ουκρανία κάλεσε τη Δευτέρα εμπειρογνώμονες της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) να επισκεφθούν τις μονάδες στις οποίες, όπως ισχυρίζεται η Ρωσία, ενδέχεται να κατασκευάζει την λεγόμενη «βρώμικη βόμβα», η οποία περιέχει ραδιενεργές ουσίες.

Οπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρo Κουλέμπα, συζήτησε το θέμα αυτό με τον επικεφαλής της ΙΑΕΑ, Ραφαέλ Γκρόσι, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκληση. «Σε αντίθεση με την Ρωσία, η Ουκρανία ήταν και παραμένει διαφανής. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», έγραψε ο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε ξανά τους ισχυρισμούς της Ρωσίας «ψευδείς».

«Στη συνομιλία μου με τον Ραφαέλ Γκρόσι, κάλεσα επίσημα την ΙΑΕΑ να στείλει επειγόντως εμπειρογνώμονες σε ειρηνικού σκοπού εγκαταστάσεις στην Ουκρανία όπου, η Ρωσία ισχυρίζεται δόλια ότι αναπτύσσουν τη βρώμικη βόμβα. (Ο Γκρόσι) συμφώνησε», έγραψε ο Κουλέμπα στην ανάρτησή του.

Η Ρωσία δήλωσε πως η Ουκρανία έχει εισέλθει «στο τελικό στάδιο» της κατασκευής «βρώμικης βόμβας», έναν ισχυρισμό που επισείει η Μόσχα από την Κυριακή, και τον οποίο απορρίπτουν σθεναρά το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοί του.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε, δύο ουκρανικοί οργανισμοί έχουν συγκεκριμένες οδηγίες για να κατασκευάσουν τη λεγόμενη “βρώμικη βόμβα”. Η εργασία τους εισήλθε στο τελικό στάδιο», ανέφερε ο υποστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ, αρμόδιος στον ρωσικό στρατό για τις ραδιενεργές ουσίες, τα βιολογικά και χημικά προϊόντα.

In my call with @RafaelMGrossi I officially invited IAEA to urgently send experts to peaceful facilities in Ukraine which Russia deceitfully claims to be developing a dirty bomb. He agreed. Unlike Russia, Ukraine has always been and remains transparent. We have nothing to hide.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 24, 2022