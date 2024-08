Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε τον στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα

Νεκρός είναι, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο αρχηγός της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα, Μοχάμεντ Ντεΐφ. Αυτή ήταν η όγδοη -και επιτυχημένη- απόπειρα- των Ισραηλινών εναντίον του. Είχε προηγουμένως επιβιώσει σε άλλες επτά… Ηταν γνωστός ως ο «Οσάμα Μπιν Λάντεν» της Γάζας.

Μόλις μία ημέρα μετά τον θάνατο του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια σε πλήγμα που αποδίδεται στο Ισραήλ, και ενώ η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από μια γενικευμένη σύρραξη, οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι την Πέμπτη επιβεβαιώθηκε πως ο Ντεΐφ ήταν ανάμεσα στα θύματα της επιδρομής που είχε πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου στην περιοχή Χαν Γιουνίς της Γάζας.

Τότε, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι σκοτώθηκε ο Ράφα Σαλάμα, διοικητής της ταξιαρχίας της Χαμάς στη Χαν Γιουνίς, στην αεροπορική επιδρομή, που είχε κατεξοχήν στόχο τον Ντεΐφ. Ωστόσο δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την εξουδετέρωση του τελευταίου.

Στην ανακοίνωση της Πέμπτης αναφέρεται ότι «έπειτα από εκτίμηση των μυστικών υπηρεσιών, μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι ο Μοχάμεντ Ντεΐφ εξουδετερώθηκε» στο χτύπημα της 13ης Ιουλίου.

Η Χαμάς δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τον θάνατό του Ντεΐφ.

Ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Γιοάβ Γκάλαντ έγραψε στο X ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία εξάρθρωσης της Χαμάς. Η ανάρτηση συνοδεύεται από μια φωτογραφία του Γκάλαντ να σβήνει τον Ντεΐφ από τον χάρτη της Γάζας…

«Η επιχείρηση διεξήχθη με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Η Χαμάς αποσυντίθεται και οι τρομοκράτες της είτε θα παραδοθούν είτε θα εξοντωθούν. Θα καταδιώξουμε τόσο τους σχεδιαστές όσο και τους δράστες της σφαγής της 07.10. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η αποστολή», έγραψε ο Γκάλαντ.

Muhammad Deif, the ‘Osama Bin Laden of Gaza,’ was eliminated on 13.07.24. This is a significant milestone in the process of dismantling Hamas as a military and governing authority in Gaza, and in the achievement of the goals of this war.

