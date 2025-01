Τι έχει η Γροιλανδία και την ορέγεται ο Τραμπ;

Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει τις απειλές για κατάληψη της Γροιλανδίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό.

Το πρόβλημα είναι ότι η Γροιλανδία δεν τελεί υπό τον έλεγχο κάποιου «εχθρικού» προς τις ΗΠΑ κράτους, αλλά της συμμάχου Δανίας. Πού οφείλεται, όμως, το αυξημένο και διαρκές ενδιαφέρον του Τραμπ για αυτό το τεράστιο σε έκταση παγωμένο νησί, το μεγαλύτερο στον κόσμο;

Οι Times του Λονδίνου επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις σε μερικά καίρια σχετικά ερωτήματα.

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να πάρουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία;

Ο Τραμπ άρχισε να ενδιαφέρεται για τη Γροιλανδία κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας στον Λευκό Οίκο, μετά από σχετική παρότρυνση του φίλου του Ρονάλντ Λοντέρ, κληρονόμου της φίρμας καλλυντικών Estée Lauder.

Greenland coming in hot… well, actually, really really cold!!!! pic.twitter.com/IhLKVOfYVM

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 7, 2025