Θρήνος στο Ισραήλ: Βρέθηκαν τα πτώματα έξι ομήρων στη Ράφα – οργή κατά του Νετανιάχου

Τριακόσιες τριάντα ημέρες, σχεδόν 11 μήνες, μετά την απαγωγή τους από την Χαμάς, έξι ισραηλινοί όμηροι βρέθηκαν δολοφονημένοι σε σήραγγα στη Ράφα, το Σάββατο.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, είχαν «δολοφονηθεί βάναυσα» από τους τρομοκράτες μόλις μία με δύο ημέρες νωρίτερα.

Το Ισραήλ ανέκτησε τα πτώματα των έξι ομήρων, τεσσάρων ανδρών και δύο γυναικών, ηλικίας 23-40 ετών, στη Γάζα περιλαμβανομένου εκείνου του Ισραηλινοαμερικανού Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου (πρωί Κυριακής ώρα Ελλάδας) ο Τζο Μπάιντεν.

«Νωρίτερα σήμερα [σ.σ. Σάββατο], σε μια σήραγγα κάτω από την πόλη Ράφα, οι ισραηλινές δυνάμεις ανέκτησαν τα πτώματα έξι ομήρων που κρατούνταν από τη Χαμάς», ανέφερε ο Μπάιντεν σε δήλωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος. «Είμαι συντετριμμένος και εξοργισμένος».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα το πρωί, πως τα πτώματα των Καρμέλ Γκατ, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Έντεν Γερουσάλμι, Αλεξάντερ Λιούμπνοφ, Άλμογκ Σαρούσι και Όρι Ντανίνο μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ τις νυχτερινές ώρες.

The six were “brutally murdered” by Hamas shortly before troops arrived — only a day or two before they were found. https://t.co/Ky8rGpF5Uz via @timesofisrael

Τα πτώματα βρέθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου. Σύμφωνα με τους Times of Israel, από το πρωί, ισραηλινοί στρατιώτες είχαν εισέλθει στη σήραγγα, 20 μέτρα κάτω από το έδαφος, αναζητώντας ομήρους.

Λίγες ώρες αργότερα, ήλθαν αντιμέτωποι με το θλιβερό θέαμα, που βύθισε στο πένθος όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά και εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, που παρακολουθούσαν καθημερινά στα social media τον τιτάνιο αγώνα των γονέων του Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, οι οποίοι είχαν εκφωνήσει μία συγκινητική ομιλία στο συνέδριο των Δημοκρατικών, λίγες ημέρες νωρίτερα.

Μόλις την Πέμπτη, οι γονείς του Χερς μαζί με συγγενείς άλλων ομήρων, είχαν σταθεί στα σύνορα με τη Γάζα και είχαν στείλει ένα συγκλονιστικό μήνυμα συμπαράστασης στους δικούς τους, μιλώντας μέσω μικροφωνικής εγκατάστασης, λέγοντάς τους να μην τα παρατήσουν.

DON’T LOOK AWAY.

On Thursday Aug 29th, angel Rachel Goldberg-Polin, mother of Hersh Goldberg-Polin came to the border of Gaza and cried out at the top of her lungs and bottom of her heart in the hopes that her only son might hear her after 329 days of captivity.

On Friday, Aug… pic.twitter.com/u7ks84SCJw

— Yaron Samid 🇮🇱🇺🇸🎗️ (@yaronsamid) September 1, 2024