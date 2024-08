Γάζα: Εναν 52χρονο όμηρο διέσωσαν οι Ισραηλινοί – τον έκρυβαν σε τούνελ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης ότι εντόπισε σε σήραγγα στη νότια Γάζα και έφερε πίσω στο Ισραήλ, τον 52χρονο όμηρο, Καϊντ Φαρχάν Αλ-Καντί, που είχε απαχθεί από τους τρομοκράτες της Χαμάς το πρωί της 7ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο 52χρονος βεδουίνος απήχθη από το χωριό Μιβταχίμ, κοντά στην πόλη Ραχάτ, στο νότιο ισραήλ. Ο Αλ-Καντί εργαζόταν ως φύλακας σε ένα εργοστάσιο συσκευασίας στο κιμπούτς Μαγκέν.

Ο όμηρος βρέθηκε μέσα σε μια σήραγγα από κομάντος της επίλεκτης μονάδας Shayetet 13 του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία της Νότιας Διοίκησης των IDF, της υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ και της 162ης Μεραρχίας των IDF.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρεται σε νοσοκομείο του Ισραήλ για πρόσθετες εξετάσεις.

Kaid Farhan al-Qadi, a Muslim Israeli, was kidnapped by terrorists and taken to Gaza on October 7th.

The IDF rescued him this morning, & he is pictured below being reunited with his family🙏🏼

