Τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμούς σε λύκειο του Τέξας

Ένοπλος άνοιξε πυρ το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα) μέσα σε λύκειο στο Τέξας τραυματίζοντας τουλάχιστον τέσσερα άτομα, ανέφερε η αστυνομία και τοπικά ΜΜΕ. Το περιστατικό συνέβη όταν ένας μαθητής πυροβόλησε έπειτα από τσακωμό με άλλο μαθητή.

Στα πλάνα που μεταδίδουν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνεται ισχυρή αστυνομική παρουσία περιμετρικά του λυκείου Τίμπερβιου, στο οποίο φοιτούν σχεδόν 2000 μαθητές. Η πόλη βρίσκεται μεταξύ του Ντάλας και του Φορτ Γουόρθ, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας.

Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον 18χρονο δράστη που διέφυγε με αυτοκίνητο.

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021