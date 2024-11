Τελ Αβίβ: Χτύπημα της Χεζμπολάχ στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή εναντίον τοποθεσίας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ σε απόσταση λίγων μέτρων από το αεροδρόμιο της Βηρυτού.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) εκτόξευσε τρεις πύραυλους στο κτίριο που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης στο μοναδικό πολιτικό αεροδρόμιο του Λιβάνου τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται να δείχνουν αρκετές εκρήξεις σε τοποθεσία κοντά στο αεροδρόμιο της Βηρυτού, από όπου οι ισραηλινοί στρατιώτες είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα τους γύρω κατοίκους να απομακρυνθούν.

Όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις επιβατών από και προς το αεροδρόμιο της Βηρυτού είχαν ήδη αναχωρήσει ή προσγειωθεί τη στιγμή που το Ισραήλ έπληξε την τοποθεσία, σύμφωνα με την Telegraph.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν τις εκρήξεις μέσα από τους χώρους του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τον Guardian, το προσωπικό είχε μεταφέρει αεροσκάφος στην άλλη πλευρά του αεροδρομίου, μετά από προειδοποίηση των Ισραηλινών.

