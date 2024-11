H Ιβ Χιούσον δεν θέλει να την ξέρουμε για τον διάσημο μπαμπά της

Το καθάριο όσο και διαπεραστικό βλέμμα και το γλυκό χαμόγελό της απέχουν πολύ από πολλούς από τους χαρακτήρες που έχει υποδυθεί. Πράγματι, η Ιβ Χιούσον έχει ερμηνεύσει, μεταξύ άλλων, μια σκοτεινή φίλη του ροκ σταρ Τσεγιέν (Σον Πεν) στην ταινία «Τhis Must Be the Place» του Πάολο Σορεντίνο, τη μυστηριώδη σύζυγο στη σειρά «Behind her Eyes», και τη νεαρή νύφη της οποίας ο γάμος συγκλονίζεται από έναν φόνο στη σειρά «The Perfect Couple», όπου συμπρωταγωνιστεί με τη Νικόλ Κίντμαν.

Η Ιβ Χιούσον είναι κόρη της ιρλανδής ακτιβίστριας και επιχειρηματία Αλι Στιούαρτ και του ροκ σταρ Πολ Ντέιβιντ Χιούσον, δηλαδή του πασίγνωστου Bono των U2. H 33χρονη ηθοποιός, η οποία έχει ήδη ένα πλούσιο βιογραφικό, προσπαθεί ακόμα σκληρά να αποτινάξει την ετικέτα του nepo baby.

Τελευταία απόδειξη αποτελεί η ερμηνεία της στην ιρλανδική σειρά «Bad Sisters», ο δεύτερος κύκλος της οποίας θα αρχίσει να προβάλλεται στις 13 Νοεμβρίου στο Apple TV+. Πρόκειται για την ιστορία πέντε αδελφών πολύ δεμένων μεταξύ τους και ενός θανάτου που φέρνει τα πάνω κάτω στις ζωές τους.

«Αγαπώ βαθιά τον χαρακτήρα μου, την Μπέκα. Μου αρέσει που είναι μπερδεμένη, σκοτεινή και λυπημένη ταυτόχρονα, δυναμική και ζωηρή. Οταν υποδύεσαι, συνήθως σου ζητούν να εστιάσεις σε μια μόνο πτυχή του χαρακτήρα σου, ενώ η Μπέκα είναι πολύπλοκη, πολύπλευρη, η απόδοση του ρόλου της είναι πρόκληση» είπε η Χιούσον συνομιλώντας με την Κιάρα Ουγκολίνι της ιταλικής Repubblica.

Η σαγηνευτική ηθοποιός σημείωσε επίσης πως η Μπέκα είναι ο χαρακτήρας που της μοιάζει περισσότερο, «ίσως επειδή είναι Ιρλανδή, μια νεαρή γυναίκα που μεγάλωσε στο Δουβλίνο. Μου θυμίζει πώς ήμουν εγώ στην εφηβεία. Οι φίλες μου και τα κορίτσια με τα οποία κάναμε παρέα είχαν παρόμοια αίσθηση του χιούμορ. Δεν θέλω να προσβάλω τους άλλους ηθοποιούς με τους οποίους έχω συνεργαστεί, αλλά το να μοιράζομαι το πλατό με τις ηθοποιούς αυτής της σειράς ήταν η καλύτερη εμπειρία που είχα ποτέ στη ζωή μου».

Παρότι σπούδασε στη Νέα Υόρκη και εργάζεται συχνά στο Χόλιγουντ, η Ιβ Χιούσον εξακολουθεί να θεωρεί ακόμη πατρίδα της την Ιρλανδία. «Φυσικά. Και τα γυρίσματα αυτής της σειράς ήταν πολύ ωραία, γιατί είχα τη δυνατότητα να επιστρέφω το βράδυ στο σπίτι όπου μένω με τα σκυλιά μου. Το να εργάζομαι στην Ιρλανδία είναι ένα όνειρο. Για τα γυρίσματα των δύο κύκλων της σειράς απαιτήθηκαν δυόμιση χρόνια, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένη, πέρα από το γεγονός ότι ξεπάγιαζα μέχρι θανάτου» σημείωσε.

Πότε αποφάσισε να αφοσιωθεί στην υποκριτική; «Στην πρώτη ταινία, “The 27 Club”, ήμουν 15 χρόνων. Μου άρεσε τόσο πολύ το πλατό, που δεν ήθελα να πάω σπίτι. Στο τέλος των γυρισμάτων αισθάνθηκα αποπροσανατολισμένη, ήμουν πολύ λυπημένη, είπα στον εαυτό μου “πρέπει να κάνεις τα πάντα για να επιστρέψεις εκεί”. Με είχαν συνεπάρει η κινηματογραφική μηχανή, η διαδικασία της δημιουργίας και η αίσθηση ότι ανήκα σε μια ομάδα. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι αυτό ήθελα να κάνω στη ζωή μου».

Δεν παρέλειψε να αναφέρει επίσης πόσο τη στήριξαν οι γονείς της όταν έκανε τα πρώτα της βήματα, μην παύοντας να τη νουθετούν, «όπως εξακολουθούν να κάνουν καθημερινά. Ακόμη και σήμερα, ενώ είμαι άνω των 30 ετών, μου τηλεφωνούν συνέχεια για να μου πουν τι σκέφτονται για τη δουλειά μου».

Οσον αφορά το μέλλον, σύντομα η Ιβ Χιούσον πρόκειται να βρεθεί ξανά στο πλατό, με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ πίσω από την κάμερα, γυρίζοντας τη νέα του ταινία (για την οποία, όμως, ελάχιστα είναι γνωστά).

«Στη “Γέφυρα των Κατασκόπων” είχα έναν μικρό ρόλο σε μια τεράστια παραγωγή, αλλά αυτό που θυμάμαι καλύτερα είναι η ενέργεια που μετέδιδε ο Σπίλμπεργκ στο πλατό. Ηταν απίστευτη. Είναι εξαιρετικός σκηνοθέτης γιατί ξέρει πώς να δίνει σάρκα και οστά σε ό,τι πρόκειται να γυρίσει, και σκηνή με τη σκηνή καταφέρνει να εμπλέξει τους πάντες σε μια ατμόσφαιρα οικειότητας. Αυτό φαίνεται σε όλες τις ταινίες του» είπε η ηθοποιός, επαινώντας τον κορυφαίο αμερικανό σκηνοθέτη.

Αποκάλυψε, τέλος, ποιος θα ήταν ο ρόλος της ζωής της: «Σε μια υπέροχη ταινία εποχής, με λίγη μαγεία, μερικά ξόρκια, κάτι σε στυλ “Χάρι Πότερ”. Λατρεύω τις παιδικές ταινίες, τις οικογενειακές ταινίες. Θα ήθελα ένα τρελό κοστούμι και μια περίεργη φωνή. Και μια μεγάλη περούκα».

