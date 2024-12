Συρία: Οι αντάρτες κατέλαβαν την πόλη-κλειδί Χάμα

Αντάρτες, με αιχμή του δόρατος τζιχαντιστές της οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), εισήλθαν και κατέλαβαν τη στρατηγικής σημασίας πόλη Χάμα στην κεντρική Συρία την Πέμπτη, έπειτα από σκληρές μάχες, με τον στρατό του καθεστώτος του προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ να παραδέχεται ότι έχασε τον έλεγχο της πόλης.

Πρόκειται για τη δεύτερη πόλη που οι αντάρτες υπό την HTS καταλαμβάνουν μέσα σε μια εβδομάδα: η πρώτη ήταν το Χαλέπι, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, που την 1η Δεκεμβρίου έπεσε στα χέρια των αντικαθεστωτικών.

Αντάρτες «έχουν εισέλθει σε πολλές συνοικίες της πόλης Χάμα και οδομαχίες διεξάγονται εκεί με δυνάμεις του καθεστώτος», τόνισε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο συριακός στρατός παραδέχτηκε ότι έχασε τον έλεγχο της πόλης λέγοντας πως δυνάμεις του έχουν «ανασυνταχθεί» έξω από τη Χάμα. «Τις τελευταίες ώρες (…), τρομοκρατικές ομάδες μπόρεσαν να διαπεράσουν πολλά μέτωπα στην πόλη και να εισέλθουν σε αυτήν», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, ο επικεφαλής των ανταρτών, ο Χάσαν Αμπντούλ Γάνι, έγραψε στο Χ ότι οι αντάρτες κατέλαβαν τη φυλακή της Χάμα και απελευθέρωσαν εκατοντάδες κρατούμενους.

Το Παρατηρητήριο ανέφερε «σκληρές» μάχες το πρωί μεταξύ ανταρτών υπό την ηγεσία των εξτρεμιστών ισλαμιστών του HTS και του συριακού στρατού, ο οποίος είχε στείλει ενισχύσεις στην πόλη.

Οι αντάρτες κατάφεραν να περικυκλώσουν σχεδόν ολοκληρωτικά την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας ήδη από το βράδυ της Τετάρτης, έπειτα από την αιφνιδιαστική επίθεση που εξαπέλυσαν πριν από μια εβδομάδα, που οδήγησε στην κατάληψη του Χαλεπίου.

#Syria: the streets of #Hama following the rebel-takeover. Residents gather at intersections to greet rebel forces as they enter they city. pic.twitter.com/Gv3gKyiYdB

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) December 5, 2024