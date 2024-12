Σιμπίχα σε Λαβρόφ στη σύνοδο του ΟΑΣΕ: «Είσαι εγκληματίας πολέμου»

Το πρώτο του ταξίδι σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, πραγματοποίησε την Τετάρτη, ο Σεγκέι Λαβρόφ, για να παραστεί στην ετήσια σύνοδο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

Ο ρώσος ΥΠΕΞ βρέθηκε στην ίδια αίθουσα με τον Αντονι Μπλίνκεν, αλλά και τον ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος πήρε τον λόγο και χαρακτήρισε τον Λαβρόφ «εγκληματία πολέμου», τονίζοντας ότι η Ρωσία αντιπροσωπεύει «την πιο σημαντική απειλή» για την ασφάλεια στην Ευρώπη.

«Η Ρωσία δεν είναι εταίρος, είναι η μεγαλύτερη απειλή για την κοινή ασφάλειά μας. Η συμμετοχή της Ρωσίας στον ΟΑΣΕ είναι μια απειλή για τη συνεργασία στην Ευρώπη. Η Μόσχα λέει ψέματα όταν μιλάει για ειρήνη», πρόσθεσε ο Σιμπίχα.

«Η Ουκρανία εξακολουθεί να αγωνίζεται για το δικαίωμά της να υπάρχει. Και ο ρώσος εγκληματίας πολέμου, που είναι παρών σε αυτό το τραπέζι, πρέπει να το γνωρίζει: η Ουκρανία θα κερδίσει το δικαίωμα αυτό και η δικαιοσύνη θα υπερισχύσει», τόνισε ο ίδιος.

Οταν ο Λαβρόφ πήρε τον λόγο, ο ουκρανός ομόλογός του και αντιπροσωπείες πολλών χωρών, αποχώρησαν από την αίθουσα.

Προσερχόμενος στη σύνοδο, ο πολωνός ΥΠΕΞ, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, είπε ότι ο ρώσος υπουργόςπήγε στη Μάλτα «για να πει ψέματα για τη ρωσική εισβολή και για το τι κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία. Δεν θα ακούσω αυτά τα ψεύδη. Δεν θα κάτσω στο ίδιο τραπέζι με τον Λαβρόφ».

Here in Malta, some European delegations, including the Ukrainian led by Minister @andrii_sybiha and the Polish led by Minister @sikorskiradek, left the OSCE Ministerial hall as soon as Russian Foreign Minister Sergei Lavrov took the floor. pic.twitter.com/ZpyW0ZdrxC

— Pietro Guastamacchia (@ilpiotr) December 5, 2024