Συρία: Δύο νεκροί από ισραηλινή επίθεση στη Δαμασκό

Το υπουργείο Αμυνας της Συρίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δύο πολίτες σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα της χώρας.

«Περίπου στις 17:05 μ.μ. (τοπική ώρα), ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση στοχεύοντας ένα πολιτικό αυτοκίνητο στη συνοικία Μαζέχ της Δαμασκού, σκοτώνοντας δύο πολίτες και τραυματίζοντας τρεις» ανέφερε η σχετική ενημέρωση.

Το υπουργείο δεν ανακοίνωσε άλλες λεπτομέρειες για το συμβάν ή στοιχεία των θυμάτων.

Ενας ανταποκριτής του AFP ανέφερε πάντως ότι το πλήγμα σημειώθηκε κοντά στο υπουργείο Πληροφοριών της Συρίας καθώς και ότι ένα ξενοδοχείο υπέστη ζημιές από την έκρηξη.

Σημειώνεται πως η συνοικία Μαζέχ φιλοξενεί πρεσβείες και γραφεία υπηρεσιών ασφαλείας.

BREAKING:

Israeli airstrike hits a car in Damascus, Syria.

Looks like another Israeli decapitation strike pic.twitter.com/EdjSV30mZX

