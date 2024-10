Συνελήφθη για διαφθορά ο πρώην πρόεδρος της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα

Ο πρώην πρόεδρος της Αλβανίας και νυν αρχηγός του αντιπολιτευόμενου Κόμματος Ελευθερίας (PL) Ιλίρ Μέτα, συνελήφθη με τις κατηγορίες της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της μη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων.

Ο εκπρόσωπος του Μέτα, Τέντι Μπλούσι, δήλωσε ότι η σύλληψη «θα καταδικαστεί από όλους τους πατριώτες και έντιμους Αλβανούς».

Ο Μπλούσι αναφερόταν σε εικόνες που προβλήθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης, όπου φαίνονται αστυνομικοί φορώντας μάσκες να σταματούν ένα μαύρο αυτοκίνητο και να βγάξω έξω τον Μέτα, ο οποίος αντιστέκεται της σύλληψης.

🇦🇱 Albania’s former president and prime minister, Ilir Meta, was arrested today.

Meta is the leader of the Freedom Party, the third-largest in Albania.

With Meta’s arrest, all major opposition leaders, including the Democratic Party’s Sali Berisha, have now been arrested. pic.twitter.com/yKDYZS7vHY

— kos_data (@kos_data) October 21, 2024