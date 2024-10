Ισραήλ: Αυτοκτόνησε 22χρονη που γλίτωσε από τη σφαγή της Χαμάς

H Σιρέλ Γκολάν στις 7 Οκτωβρίου βρισκόταν στο μουσικό φεστιβάλ “Supernova Sukkot Gathering” που λάμβανε χώρα κοντά στο κιμπούτς Ρέιμ, πέντε χιλιόμετρα βορειότερα του τείχους της Γάζας.

Αυτή και ο σύντροφός της, Άντι, ήταν μεταξύ των χιλιάδων ατόμων που διασκέδαζαν υπό τους ήχους χορευτικής ηλεκτρονικής μουσικής όταν τρομοκράτες της Χαμάς πέρασαν το τείχος σπέρνοντας τον τρόμο και σκοτώνοντας 260 ανθρώπους.

Η Γκολάν ήταν τυχερή. Αυτό τουλάχιστον θα έλεγε κάποιος βλέποντας ότι η νεαρή επέζησε της βάρβαρης επίθεσης. Με τον φίλο της, αρχικά κατάφεραν να φτάσουν σε ένα όχημα και προσπάθησαν να φύγουν από την περιοχή, αλλά εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο όταν κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν με ασφάλεια. Το ζευγάρι κρύφτηκε κάτω από έναν θάμνο για ώρες μέχρι που τελικά εντοπίστηκαν από τον αστυνομικό Ρέμο Σαλμάν Ελ-Χοζαγιέλ, ο οποίος ήταν σε ένα όχημα προσπαθώντας να σώσει όσους μπορούσε.

Shirel Golan turned 22 today — but October 7 kiIIed her today.

She was a Nova massacre survivor.

Reports say Shirel took her life at home.

But the truth is, it was the terrorists who took her life. For over a year, she lived with the unbearable trauma they left behind.

