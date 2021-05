Συναγερμός σε πτήση Σαντορίνη – Βρυξέλλες: Αναγκαστική προσγείωση στο Βελιγράδι

Στιγμές αγωνίας έζησαν οι 80 επιβάτες της πτήσης TB2182 της εταιρείας TUI, η οποία ξεκίνησε από τη Σαντορίνη περίπου στις 13:00 την Πέμπτη με προορισμό της Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Nikola Tesla» στο Βελιγράδι λόγω δυσλειτουργίας και διαρροής καυσίμων.

Όπως φαίνεται στον ιστότοπο Flight-radar (κεντρική φωτογραφία), περίπου 50 λεπτά μετά την απογείωση και με το αεροσκάφος να βρίσκεται πάνω από τη Βοσνία, σήμανε συναγερμός, σύμΗ φωνα με το Radarbox, λόγω διαρροής καυσίμου, με συνέπεια την αναγκαστική προσγείωσή του, στο πλησιέστερο αεροδρόμιο.

TUI #TB2182 declared an emergency and diverted to Belgrad https://t.co/8HoLWrm10E pic.twitter.com/ZO2U7unuez

— RadarBox (@RadarBox24) May 27, 2021