Στον εισαγγελέα ο ακροδεξιός που έλουσε με βενζίνη βαγόνι συρμού στο Μοναστηράκι

Οι εικόνες ενός άνδρα να περιλούζει με βενζίνη συρμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι –αλλά και αυτές από νεαρές κοπέλες με αίματα στο πρόσωπο μετά από επίθεση ακροδεξιών (δείτε πιο κάτω)– κάνουν από το βράδυ της Τετάρτης τον γύρο του Διαδικτύου.

Η επέτειος των δέκα χρόνων από την επίθεση στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο και τη δολοφονία του Μανώλη Καπελώνη και του Γιώργου Φουντούλη συνοδεύτηκε από επεισόδια σε αρκετές περιοχές ενώ τρομακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Μοναστηράκι όταν ομάδα ακροδεξιών επιτέθηκε σε ομάδα αντιφασιστών σε συρμό του ΗΣΑΠ και πέταξε μπετόνι με βενζίνη με κίνδυνο να γίνουν παρανάλωμα οι επιβάτες.

#antireport

Στο Μοναστηράκι ΗΣΑΠ,

οι φασίστες έριξαν βενζίνη σε ένα βαγόνι γεμάτο κόσμο και προσπάθησαν να του βάλουν φωτιά.#Athens #Greece#antifagr #ACAB

In Athens, fascists poured gasoline into a train car full of people and tried to set it on fire. pic.twitter.com/JP9GbCG5cr

