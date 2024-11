Στο Συνεδριακό Κέντρο ο Ντόναλντ Τραμπ για επινίκια – δεν θα απευθύνει ομιλία η Κάμαλα Χάρις

Στο Συνεδριακό Κέντρο του Παλμ Μπιτς, λίγα μίλια μακριά από το κλαμπ του Μαρά-Λάγκο, έφθασε λίγα λεπτά πριν τις 08.00 ώρα Ελλάδας, ο Ντόναλντ Τραμπ, για τις πρώτες δηλώσεις του ως διαφαινόμενος νικητής των 60ων προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Donald Trump arrives at Palm Beach County Convention Center in Florida as Republicans gain US Senate control with wins in West Virginia and Ohio#USElection2024 #USElectionOnWION Video: news agency ANI Track updates: https://t.co/PTcaUIWU0e pic.twitter.com/zoYOkA03ti — WION (@WIONews) November 6, 2024

Donald Trump starts preparing to make a statement at Mar-a-Lago as his supporters celebrate pic.twitter.com/rmcjz3htBG — Visegrád 24 (@visegrad24) November 6, 2024

Με καθαρό προβάδισμα σχεδόν σε όλες τις πολιτείες-κλειδιά, ο Τραμπ θεωρείται ήδη από τους υποστηρικτές του -και ειδικά από τον μεγαλύτερο εξ αυτών, τον Ελον Μασκ, που έκανε και την πρώτη περιπαικτική ανάρτηση με φόντο το οβαλ γραφείο / δείτε τη κάτω- ως ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Let that sink in pic.twitter.com/XvYFtDrhRm — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

Στις 8.00 ώρα Ελλάδας οι New York Times ανέβαζαν πλέον στο 95% την πιθανότητα νίκης του.

Στον αντίποδα, αποδεχόμενη ουσιαστικά το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, η Κάμαλα Χάρις δεν θα απευθύνει ομιλία στους υποστηρικτές της στο πανεπιστήμιο Χάουαρντ, όπου και είχαν συγκεντρωθεί Αξιωματούχος της εκστρατείας της γνωστοποίησε ότι η ομιλία της θα γίνει τελικά αύριο (ώρα ΗΠΑ).

Here is Cedric Richmond addressing the dwindling Harris crowd at Howard University. Says Harris won’t speak tonight. pic.twitter.com/moVBpTUTDT — Alex Thompson (@AlexThomp) November 6, 2024

Μετά την επικράτησή του στην Τζόρτζια, ο Τραμπ χρειαζόταν μόλις μια ακόμη νίκη είτε την Πενσυλβάνια είτε το Μίσιγκαν – δύο πολιτείες στις οποίες ήδη είχε ξεκάθαρο προβάδισμα- για να συγκεντρώσει τους 270 εκλέκτορες που απαιτούνται ώστε να ανακηρυχθεί επισήμως νικητής των 60ωνπροεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Λίγο μετά τις 8.00 ώρα Ελλάδας, οπότε έκλεισαν όλες οι κάλπες στις ΗΠΑ, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών είχε 246 εκλέκτορες και η Χάρις 187…

Η Κάμαλα Χάρις έχει ακόμη κάποιες -αμυδρές- ελπίδες να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και να κερδίσει, «διαβατήριο» νίκης ωστόσο ήταν οι λεγόμενες πολιτείες του «Γαλάζιου Τείχους» – Μίσιγκαν, Πενσιλβάνια και Ουισκόνσιν.

Οπως προαναφέρθηκε, αρκούσε μία νίκη του Τραμπ στην Πενσιλβάνια για να γίνει ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ και αυτή ήρθε λίγο μετά τις 8.30 (ώρα Ελλάδας), με τους υποστηρικτές τους να ξεσπούν σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

