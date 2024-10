Στάρμερ σε Φον ντερ Λάιεν: «Θα επανακαθορίσουμε τις σχέσεις μας με την ΕΕ»

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ υποσχέθηκε την Τετάρτη από τις Βρυξέλλες ότι θα επανακαθορίσει τις σχέσεις της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ενωση, η οποία από την πλευρά της περιμένει να μάθει περισσότερα σχετικά με τις ακριβείς προθέσεις του Λονδίνου, περίπου τέσσερα χρόνια μετά το Brexit.

Ο Στάρμερ, που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούλιο έπειτα από μία 14ετία διακυβέρνησης της Βρετανίας από τους Τόρις, επρόκειτο να έχει σειρά συναντήσεων με την ηγεσία των ευρωπαϊκών θεσμών, ξεκινώντας, το μεσημέρι, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από την οποία και έγινε δεκτός.

«Είμαστε αποφασισμένοι να ξαναδώσουμε στη σχέση αυτή μία σταθερή και θετική βάση, πράγμα που πιστεύω ότι το επιθυμούμε όλοι» δήλωσε ο ίδιος κατά την άφιξή του στο κτίριο της Κομισιόν.

The UK is stronger when we work in lockstep with our closest international partners.

This has never been more important with war, conflict and insecurity all knocking on Europe’s door.

Better co-operation will secure our borders, keep us safe and boost economic growth. pic.twitter.com/AGELbS6g9l

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 2, 2024